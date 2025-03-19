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台鐵董事長「裸退將從事志工」　持續推動鐵路安全文化

▲▼台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵董事長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵公司化後的首任董事長杜微請辭獲准，任職至3月20日，今(19日)在模範員工表揚活動露面，杜微受訪時表示，他心情很平靜，這次裸退未來將從事台鐵志工等工作，台鐵未來最重要的是需要持續精進推動安全文化。

杜微今年3月11日屆滿65歲，去年底提出辭呈，行政院昨(18日)同意杜微請辭，杜微將任職至3月20日，告別他奉獻40年歲月的台鐵。

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杜微今也出席台鐵模範勞工表揚活動，他受訪時表示，現在心情很平靜，他是裸退，未來可能應該會從事志願服務和志工方面的工作。

談起任內最欣慰的事，杜微說，他在任內覺得最欣慰的事就是跟同仁的相處還算融洽，共同為台鐵局或台鐵公司一起打拼，任內也有一些成績，這是他比較欣慰的事。他說，當然在任內也參與很多項的台鐵建設，包括票務系統、新車引進後上線營運的安排和行點等，這些工作都有點複雜性，他都順利完成了，這一點也是蠻欣慰的。

至於台鐵未來要精進的地方，杜微表示，台鐵一直都在努力，並不是說現在才有這個方向，台鐵公司因為是138年的一個傳統鐵路，未來比較需要再去精進的，就是要持續去推動安全文化，台鐵安全文化是民國109年才算是正式的來實施，安全文化的基礎在於安全管理系統，安全管理系統因為台鐵是個傳統鐵路，建置起來還需要一些時間去落實到基層，這個是需要時間的，這件事對未來的台鐵公司非常重要，而且還需要繼續去推動。

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