▲桃園啟英高中成立寵物經營科，開創毛孩大經濟。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



瞄準萌寵產業未來可期，桃園市啟英高中成立實用技能班-寵物經營科，於18日舉辦揭牌儀式。啟英高中吳慶堂董事長表示，技職教育要與時俱進，少子化是當代社會的重大議題，隨著傳統家庭結構轉變，寵物已然成為許多家庭生活中的重要成員，學校開辦相關課程教學和環境設施，致力於提高學生的學習意願和成效。

啟英高中表示，寵物市場前景不可限量，未來就讀寵物經營科的學生將享有三年免學雜費，讓學生專注於學習與實作，培養專業能力與就業競爭力，也讓有志於寵物經營相關領域的學子，共同創造未來最萌的「牠經濟」!

而校方已建置全桃園唯一符合國家級檢定考場標準的寵物美容教室，遴聘專業師資親自授課，寵物經營科以寵物美容造型、寵物照護保健、寵物鮮食、寵物門市經營、寵物飾品配件等核心課程進行設計和延伸，培育學生多元的專業與技能，讓喜愛寵物的同學可以學習寵物經營的相關知識，並考取證照。

除揭牌儀式外，啟英高中也與領導產業的台灣畜犬協會簽訂策略聯盟產學合作備忘錄，相信透過與臺灣畜犬協會的產學合作，將提供更豐富實作的學習內容，增進學生專業技能與實作能力。

市府教育局表示，除寵物經營科專業課程外，未來校內也將開設寵物美容相關學程，提供電子商務科和時尚造型科學生選修，期透過跨群科學習整合出更多元的技能應用。