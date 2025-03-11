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掃墓易引發火災！消防局曝燒冥紙4要點　記住「4不2記得」口訣

▲▼清明時節，消防局全體警戒，防範因燃燒冥紙引發火災。（圖／消防局提供，下同）

▲清明時節，消防局全體警戒，防範因燃燒冥紙引發火災。（圖／消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著清明節的到來，許多民眾將前往各地掃墓進行祭祖活動，為因應及預防掃墓祭祖引發之田野火災，花蓮消防局北埔分隊至轄內新城鄉第二公墓進行搶救演練，以保障民眾生命財產安全。特別宣導，強調在掃墓燃燒冥紙後，務必確認火勢完全熄滅再離開，避免引發火災，造成公墓火警等不必要的災難。
   
每年在清明節期間，因為大量的民眾前往公墓進行掃墓祭祖活動，其中不少民眾習慣燒冥紙或香火，若稍有不慎，極易引發火災。由於花蓮縣內部分公墓區域較為偏遠，火勢一旦蔓延，容易造成損失，且救援難度大。

▲▼清明時節，消防局全體警戒，防範因燃燒冥紙引發火災。（圖／消防局提供，下同）
   
為了降低火災風險，提醒民眾燃燒冥紙可至公所提供之金紙集中燃燒處集中燃燒，且務必做好以下幾點：

1. 確認火勢完全熄滅
在離開之前，請確保燃燒物品的火勢已經完全熄滅。可以使用水或沙土將火堆覆蓋，避免餘燼殘火引發火災。

2. 隨身攜帶滅火器具
如果條件允許，建議攜帶便攜式滅火器或桶裝水等其他滅火設備，以防發生火情時能夠及時處理。

3. 避免在人多、風大的時候燃燒
風勢較大時，火星容易飛散，若在風力強勁的情況下燃燒冥紙，火災風險會大幅上升。

4. 報警處理
如果發現火勢無法自行控制，應立即撥打119報警求助，並與消防單位協作，快速處置火災。

▲▼清明時節，消防局全體警戒，防範因燃燒冥紙引發火災。（圖／消防局提供，下同）

▲消防局提醒民眾清明節掃墓牢記「四不二記得」口訣。

花蓮縣消防局呼籲，民眾可詳記「四不二記得」之口訣，雜草不亂燒、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放；記得滅餘燼、記得收垃圾；清明節期間祭祖尊敬先人，但更應該尊重生命與安全，民眾應提高安全警覺，特別是在清明節期間，火災事故的發生率會有所增加，對於公共安全構成威脅希望每位民眾能夠共同遵守安全用火規範，並傳遞這份安全意識給身邊的親友，共同營造一個平安無虞的清明節。

消防局提醒民眾平時可事先於手機上安裝「消防防災e點通」，在緊急需求時可以一鍵報案，使119派遣員可立即獲得位置座標即時派援，以保生命之安全。

呼籲民眾勿隨意撥打119電話，或謊報火警、救護等案件，目前依據消防法第36條規定「謊報火警或無故撥火警電話者可處新台幣一萬元以上，五萬元以下罰鍰」，以避免浪費社會資源，並保障自己與家人生命財產安全。
 

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