慢性腎病盛行率逾12%　嘉義縣衛生局發起「健康護腎」活動

▲▼ 衛生局響應世界腎臟病日，推「護腎456 」運動掌握健康 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

每年3月的第2個星期四是「世界腎臟病日」，嘉義縣衛生局在番路鄉衛生所營養灶咖舉辦「護腎456 健康早掌握」活動。番路鄉長蕭博勝、議長夫人黃瓊賢、衛生局長趙紋華、番路衛生所主任林文淵醫師及衛生局營養師洪慈姍向民眾呼籲護腎的重要性。

衛生福利部112年統計，「腎炎、腎病症候群及腎病變」為十大死因第10位，慢性腎臟病盛行率逾12%，相當於每8位成人就有1人受影響。為提升民眾對腎臟健康的關注，推廣「護腎4行動」、「腎病5徵兆」、「飲食6優選」 ，提醒民眾定期檢測腎臟健康，早發現、早治療，有效延緩腎功能退化。

林文淵醫師表示，慢性腎臟病早期無明顯症狀，除定期健檢外，可用「泡、水、高、貧、倦」5字訣來評估，如尿液中出現大量泡泡且久久不散、下肢或全身水腫、高血壓、貧血或經常感到疲倦應儘早就醫檢查。

洪慈姍營養師表示，慢性腎臟病患者的飲食管理首重食材挑選，食物份量與烹調方式也不容忽視，藉由「飲食6優選」互動遊戲，將一般飲食與護腎飲食相互比較，幫助民眾理解食材差異，也提醒患者應注意每餐攝取份量及烹調處理方式，避免食用高鉀、高磷食物，可降低腎臟負擔。

趙紋華說，慢性腎臟病與高血壓、糖尿病息息相關，長期忽視恐導致腎功能惡化，呼籲民眾落實「護腎4行動」規律運動、均衡營養、控制三高、定期檢查，養成健康生活習慣，才能有效預防慢性腎臟病及相關併發症，如有相關問題可洽詢嘉義縣社區營養推廣中心0800-600786。