預防流感接種疫苗是王道　醫呼籲：勿自行服用抗病毒藥

▲▼藥師強調流感抗病毒藥劑應由醫師處方，民眾不要自行購買或使用未經醫生處方的流藥劑，避免產生健康的風險。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近期流感季節來臨，市面上流傳著許多關於流感用藥的謠言，引起了社會大眾的關注與熱議，很多民眾關心出國或者日常是否要自備治療流感的藥物，衛福部玉里醫院顏祥藥師強調流感抗病毒藥劑應由醫師處方，並不適合所有患者，呼籲民眾不要自行購買或使用未經醫生處方的流感抗病毒藥劑，避免產生健康的風險。



流行性感冒是一種由流感病毒引起的急性呼吸道感染，主要是經由飛沫或接觸傳染，常見症狀包括常引起發燒、咳嗽、頭痛、肌肉痠痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛等。接種疫苗是預防流感最有效的方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率。除接種疫苗外，應養成良好衛生習慣，出現類流感症狀（咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等）儘速戴口罩就醫，減少病毒傳播機會。





近期流傳的謠言誤導大眾，認為使用某些成藥可以預防流感，這是不正確的。玉里醫院家庭醫學科游松霖主任指正道：「出入高風險地區時可預防性投藥，但需要經過醫師評估並開立處方簽才可使用。提醒民眾流感病毒具有高度變異性，每年流感季節的病毒株都會有所不同，目前流感疫苗是預防流感的最有效方法，但疫苗的效果也會因病毒株的變異而有所不同。建議大家在流感季節時應該接種疫苗，並保持良好的個人衛生習慣，如勤洗手、避免與病人密切接觸等。」。

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顏祥藥師更強調，流感抗病毒藥物的使用必須根據個人的健康狀況和醫生的建議來進行，不當使用藥物可能會導致不良反應或藥物抗性問題。此外，處方中常見的其他症狀治療藥物，如退燒藥、止痛藥和止咳藥，也應在醫師的指導下使用。

玉里醫院呼籲媒體和社會大眾，在報導和傳播有關流感用藥的資訊時應保持謹慎，切勿要盲目相信和傳播謠言，正確的資訊對於保護公眾健康至關重要，主動尋求專業人士的建議和指導，更提醒大眾不要自行購買和使用未經醫生指導的流感用藥，以免造成不必要的風險。讓我們保持正確的用藥觀念、保障自身和家人的健康，為防止流感的擴散和傳播貢獻一份力量。

