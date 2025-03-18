台南藍軍轟水電將漲6%因非核神主牌　里長不配合大罷免竟詛咒沉船

▲台南市議會國民黨團18日召開『言行一再失「德」』，齊轟民進黨執政當家鬧事，『非核家園』神主牌，成了民進黨貪汙自肥金庫，還搞得兩岸兵兇戰危。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

民進黨已經將水電將漲6％，栽贓給國民黨立委刪1000億元，刪總預算，國民黨台南市議會黨團強調，『非核家園』才是台電虧損主因，連美國阿公都看不下去要提供『新核能技術』，民進黨有錢搞宣講，沒錢去救助地震災民！人民真的民進黨頭家嗎？

台南市議會國民黨團18日召開『言行一再失「德」』，書記長林燕祝、王家貞、蔡宗豪、盧崑福、李中岑、尤榮智，齊轟民進黨執政，當家鬧事、『非核家園』神主牌，成了民進黨貪汙自肥金庫，還搞得兩岸兵兇戰危，藉人民是頭家宣講搞大罷免，里長不配合大罷免，還詛咒沉船，台灣年輕人還有未來嗎？會中也邀請民政局主秘楊雅苓與會。

書記長林燕祝指出，台電連續3年虧損，2022年虧損2272億元，2023年虧損2985億元，2024年稅前虧損411億元，一家國營企業為何需要國家不斷撥補預算？每年追加1000億元，主要原因就在於民進黨一手捧著『非核家園』神主牌，讓台電購買昂貴的綠電虧損連連，一手扶植民進黨盤根錯節的光電黑金，讓民進黨綠蟑螂中飽私囊，力暘光電黑金弊案，利益91億元，台鹽前董事長陳啟昱不法利益4億元，『非核家園』成了民進黨貪汙金庫。

林燕祝說，連美國都挺核電，要求民進黨恢復核能，美國在台協會處長谷立言還明白說，願提供我國『新核能技術』，美國都看出台灣最大的問題就是民進黨的『非核家園』政策，民進黨居然還能栽贓抹黑，台電虧損都是國民黨立委刪總預算，不撥補台電1000億元，所以，水電將漲6％。無視台電嚴重虧損，民進黨還準備從菲律賓買綠電，民進黨執政無能，總預算只刪1千多億，每個部會預算比去年還多，還要發動大罷免，選民都要求藍軍硬起來！

王家貞怒批，賴清德上任不滿1年，卻搞得國內腥風血雨，內鬥內行，兩岸兵兇戰危，賴的子弟兵已因詐領助理費交保限制住居，她跟她弟弟還能進入總統府跟賴清德合照，只要是賴清德嫡系，怎麼囂張跋扈都沒事，民進黨從中央到地方開始動員，開始名為人民是頭家宣講，實則是進行大罷免動員，里長因出國無法配合在台南永康的大罷免宣講，這位知名立委的弟弟居然詛咒里長們，詛咒人家整艘船沉船里長重選，只要是賴清德嫡系子弟兵就可以胡搞瞎搞嗎？現在跑基層，選民都怕兩岸真的打起來了，都在問以後50歲左右的民眾都要上戰場了嗎，賴清德只不過是40％的總統，在本命區也只拿到50％的總統選票，真的為了人民，請拿出良心吧！

李中岑說，民進黨在野時所推翻的一切，在民進黨執政後全都恢復了，軍法就是最好的例子，年輕人都說，因為年輕人不願上戰場，所以用軍法逼年輕人上戰場，兩岸關係為何要搞得不安穩，把年輕人當犧牲品，選輸就搞大罷免，有異議就大罷免，台灣人已經很難賺到錢了，還要面對民進黨的執政惡搞，這樣人民是會反的！賴清德有本事就宣布台灣獨立！

盧崑福說，民進黨23日到台南永康宣講，名為政策宣講實為大罷免宣講，是到地方搞對立，明明是民進黨在搞大罷免還推說是民間團體，里長出國無法配合還詛咒人家沉船，國內詐騙問題嚴重，這些詐騙犯被逮最怕送到大陸，因為不敢面對嚴刑峻法，現在民進黨選輸就翻桌，已經殺紅眼了，開始查水表大罷免，地方政府是否有動員？

蔡宗豪也說，民進黨人民是頭家宣講，心中真的有人民嗎？今年總預算賴清德團隊編2兆1千億，比小英總預算1兆8千億多很多，全部只不過刪掉1億3千多萬元，還有1兆9千多億元，錢越編越多，民進黨施政卻越來越爛，不好好執政，小英都說總預算可以刪20％，民進黨為何要以此進行大罷免，有時間花錢宣講，卻沒時間去看災民，有甚麼政策比協助地震災民還重要。

台南市民政局主秘楊雅苓說，民政局都秉持行政中立原則，業務經費各有所本，尊重政黨活動，但會嚴格要求區長和公所公務員，嚴守行政中立。