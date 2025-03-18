男坐捷運躲傘下！她一看驚呆「在偷吃雞塊」　誇張行徑全被拍

▲男子彎腰低頭躲在傘下偷吃雞塊。（圖／翻攝自臉書）

圖文／鏡週刊

台北捷運車廂內日前出現一幕逗趣畫面！一名男子疑似太餓，竟異想天開撐起雨傘，躲在傘後偷吃麥當勞雞塊。不過他的行為非但沒能躲過其他乘客的眼睛，反而顯得更加可疑。畫面曝光後在網路上掀起討論，不少網友笑稱：「這是新版的『此地無銀三百兩』嗎？」

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根據目擊者PO在臉書的影片，這名身穿藍色外套的男子坐在博愛座上，撐著一把藍色雨傘，並彎腰低頭，試圖躲藏。不一會兒，他從腳邊的紙袋裡拿出一塊雞塊，毫不猶豫地塞進嘴裡，吃得津津有味。

▲男子從紙袋內拿出一塊雞塊，毫不猶豫地塞進嘴裡。（圖／翻攝自臉書）

這一幕被一旁乘客錄下並上傳社群媒體後，引發熱烈討論，不少網友紛紛笑呼，「原來不需要隱形斗篷」、「這應該是北捷史上最引人注目的偷吃行為」、「到底有多餓才會想出這招？」「就說要帶雨傘」、「冷掉就不好吃了」。

對於這樣的行為，不少乘客表示不解，認為捷運內禁止飲食已經是普遍共識，且疫情過後大家對公共衛生更為重視。一名乘客受訪時表示：「這真的很誇張，大家都知道捷運內不能吃東西，還這樣做，實在不應該。」另有人則認為：「他應該是真的很餓，但這種做法還是太明顯了，根本沒辦法藏啊。」

台北捷運公司曾提醒，捷運車廂內禁止飲食，違規者可被處以新台幣1,500元至7,500元的罰鍰。根據統計，2024年光是因為在車廂內或站內飲食而遭開罰的案件就超過300件，顯示仍有不少民眾心存僥倖。



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