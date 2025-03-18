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台南極限運動場遭被噴漆塗鴉　網友氣憤PO網呼籲當事人自首

▲▼ 。（圖／翻攝自台南市政府體育局）

▲台南極限運動場的U型板場地遭不明人士亂塗漆。（圖／翻攝自台南市政府體育局）

記者劉人豪／台南報導

台南極限運動場的U型板場地，日前遭不明人士亂塗漆，有民眾PO網呼籲當事人自首，發文約10小時後，事主已出面自首，場地也已恢復原狀，

網友在Threads發出尋人啟事，指出台南極限U板遭人亂塗漆，希望當事人出來自首，如果知道或認識的人也請通知對方。發文約10小時後，發文網友表示，鬼畫符之事已落幕，事主也已自首，目前場地已恢復原狀，感謝大家的關心與協助。

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