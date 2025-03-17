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台南酒駕大執法　2國立大學生酒駕被攔獲吃上官司

▲台南市警五分局也全力於轄區易酒駕的熱時、熱點編排路檢，搭配巡邏勤務彈性出擊，截至3月16日共計酒駕取締6件6人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局也全力於轄區易酒駕的熱時、熱點編排路檢，搭配巡邏勤務彈性出擊，截至3月16日共計酒駕取締6件6人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台中陳姓醫大生3月8日騎車遭酒駕闖紅燈吳姓洗車工撞死憾事，台南市警局為杜絕酒駕，也於12日開始，連續5天全面實施取締酒後駕車大執法，市警五分局彈性出擊，截至16日共計酒駕取締6件6人，其中包括2名國立大學生。

台南市警五分局交通組表示，儘管近年政府不斷修法嚴懲酒駕，酒駕事故仍頻傳，近日各地警分局宣示大執法，各單位莫不卯足全力取締，然而心存僥倖酒駕上路甚至肇事者依舊存在。此次專案取締酒駕者，有2位還具有國立大學生身分，一位是在學校與同學練習調酒、試酒，接著騎車去買宵夜，因未開啟大燈且行車軌跡有點偏移，遭眼尖員警攔下盤查酒測值超標，當場懊悔不已，還擔心因扣車及偵辦時間造成隔天無法上課。

▲台南市警五分局也全力於轄區易酒駕的熱時、熱點編排路檢，搭配巡邏勤務彈性出擊，截至3月16日共計酒駕取締6件6人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另1位是女同學與男友喝酒後吵架，騎著男友的機車離去，卻未打方向燈被員警攔下，酒測值超標，害男友的機車當場被移置保管，而且可能面臨扣牌的下場。另外，有一案較為特殊地是夫妻檔，深夜與友人餐敘飲酒，原先由沒喝酒的太太開車載先生返家，但是快到家前，先生嫌棄太太停車技術不佳，改由有飲酒的先生代打停車，過程卻因跨越雙黃線違規，馬上被不遠處正在巡邏的員警發現攔查，當場酒測值也超標送辦，當事人十分懊惱。

第五分局呼籲，酒駕的相關罰則相當重，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人則處3萬元以上12萬元以下罰鍰，警方可當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1至2年、吊扣該汽機車牌照2年，千萬不要存有僥倖心態。而累犯罰則更重，以機車酒駕累犯為例，第1次罰鍰9萬元，未來第2次還會再加罰9萬，更會吊扣駕照及牌照，飲酒後不開車是最保險的作法，千萬別省小錢花大錢。

▲台南市警五分局也全力於轄區易酒駕的熱時、熱點編排路檢，搭配巡邏勤務彈性出擊，截至3月16日共計酒駕取締6件6人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第五分局分局長洪宏榮表示，取締酒駕一直是警察的重點執法項目，除了每週編排勤務並分析檢討策進，也會透過各種管道宣導酒後勿開車，目前餐飲業者大多會善盡責任宣導並協助找代駕，反倒是至友人家小酌後存僥倖心態駕車的態樣較難防範，呼籲社會大眾要共同監督，發現親友有酒駕行為，應立即勸阻，此外青少年血氣方剛，對酒駕嚴重性及法治觀念較薄弱，五分局未來將再加強年輕人的教育與宣導，共同打造安全的交通環境！

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