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桃園警抖音喊「我是中國人愛祖國」！上班自拍遭起底　分局要查了

▲桃園警員在抖音自稱「中國人」，引發爭議。（圖／翻攝自抖音）

▲桃園警員在抖音自稱「中國人」，引發爭議。（圖／翻攝自抖音）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市中壢分局警備隊的葉姓警員在2021年至2024年間，利用抖音帳號「凌雲小當歸」發表多篇具爭議性的內容，不僅在個人簡介中用簡體字標註「我是中國人」和「公職人員（人民保姆，中壢分局）」，甚至還附上「我愛祖國」的圖文，引發了關注。對此，桃園中壢分局也做出回應了。

有網友近日在社群平台轉發葉姓警員的抖音帳號「凌雲小當歸」，只見他除了標註自己的身分與職位外，還貼出了多張身著警察制服的照片，以及「我愛祖國」的合成自拍照。此外，該帳號在去年11月7日凌晨發布了一張在中壢分局門口的照片，並註明「上班中的我」，種種行為引發大量網友不滿。

▲桃園警員在抖音自稱「中國人」，引發爭議。（圖／翻攝自抖音）

▲桃園警員在抖音自稱「中國人」，引發爭議。（圖／翻攝自抖音）

不少網友痛批「這個已經犯法了吧？」、「警察不是不能有政治立場嗎」、「公職人員，這個就不行了」、「公務員還敢這樣，這樣能讓他離職吧」、「這種有武器的公職人員真的該好好清查一下，對國家認同有異心，真的適任？」、「好可怕已經滲透到基層的警員了」、「扯爆了，這樣可以當台灣警察」。

對此，中壢分局分局長林鼎泰17日晚間表示，將對該員警的行為進行嚴格調查，並追究相關行政責任，若有違反相關法令規定，絕不寬貸，並將依法究辦。另外，中壢分局說明，該員警在2021年至2024年間，在勤餘時間發表了包含「我愛祖國」的合成自拍照片等3篇文章，帳號目前已關閉。

事實上，根據台灣公務員忠誠義務的規定，公務員與國家之間是公法上職務關係，國家對公務員有給予俸給、退休金等照顧其生活及保障其權益的義務，而公務員對國家亦負有忠誠、執行職務等義務。若公務員有違法、廢弛職務或其他失職行為，國家可以進行懲戒。

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