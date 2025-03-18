高雄直播主被騙去緬甸！軟禁半年每天遭毒打　親友爆：台人騙台人

▲網紅直播主「阿祐」被騙到詐騙園區軟禁。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

高雄網紅直播主「阿祐」聽信朋友邀約，被騙到緬甸詐騙園區，軟禁4個月，失蹤半年終於跟家人聯繫，家屬氣憤說，都是都是台灣人騙台灣人，先在網路認識，再把人騙過去。

據娛樂星聞報導，阿祐在抖音有5萬粉絲，去年11月被騙到緬甸消失半年。阿祐哥哥表示，「台南有一個朋友叫阿峰，騙他說帶著黃金過去泰國可以得手2、30萬…5、60萬差不多。招待當地性生活，所有個人開銷都不用。沒想到直接軟禁在那個園區，每天被關進小黑屋毒打、電擊、雙手銬床頭櫃，遭受3、4個月凌虐。」

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據悉，阿祐一下機就被帶到緬甸詐騙園區毒打，還要他傳語音訊息報平安，「我現在人沒事，短時間沒有辦法回去。」阿祐哥哥表示，弟弟一定是被控制，因為聽到背景聲有大陸人要他掛電話。

親友也說，騙阿祐去緬甸的是台灣人，阿峰先被騙去，又用相同話術騙阿祐去。

對此，全球反詐騙組織成員Sammy表示，百盛園區已排查過，其他台灣人也回來了，如果阿祐被軍方救出來就沒事，還在園區等第二波排查，記得說要走。全球反詐組織說，至少有100多名台灣人被軟禁在緬甸苗瓦迪，也有對外求救。

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