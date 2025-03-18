快訊／「全台有雨」下最大地區曝　清晨8.9℃今晚挑戰寒流

▲今日水氣增多。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日全台有雨，南投縣、花蓮縣大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的8.9度。氣象署表示，今晚起另一波強烈大陸冷氣團或寒流南下，各地溫度將進一步下降。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



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氣象署今晨發布「大雨特報」，華南雲系影響，今日南投及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方及落石。

氣象署指出，今華南雲系東移，花東地區、恆春半島及各地山區有局部短暫雨，西半部、宜蘭在上午之前也有零星短暫雨，下午起漸轉為多雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署提到，強烈冷氣團持續影響，夜間清晨中部以北及宜蘭低溫只有11、12度，其他地區13到15度，空曠地區可能再低1到2度；白天雲量減少，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約16到17度，中南部及台東約18到21度；今晚起另一波強烈冷氣團或寒流南下，各地溫度將進一步下降。

氣象署說，周三至周四清晨強烈冷氣團或寒流及輻射冷卻影響，東半部、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨；周四白天起強烈冷氣團或寒流逐漸減弱，白天氣溫回升，受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，環境持續轉乾，周四白天至周六僅花東、恆春半島有零星短暫雨；周日、下周一各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大。