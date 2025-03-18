隔11天才罰！動保處對比特犬案慢半拍　產發局允諾：重新檢討程序

▲台北市產發局長陳俊安受訪談比特犬傷人案。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，且傳出有台北市議員涉「喬」案，才導致台北市動保處隔11天都沒裁罰，直至17日晚間才分別裁處5萬、15萬元，並沒入犬隻。面對動保處動作慢半拍，台北市產發局長陳俊安說，已要求即刻檢討裁罰與作業程序，務必最短時間做出明確處置。

陳俊安今（18日）上午出席市政會議前接受媒體訪問，針對目前比特犬傷人案最新狀況，陳俊安表示，昨（17日）動保處最終也做出了裁罰20萬元，第一次5萬、第二次最高15萬的裁罰，總計20萬的裁罰金以及沒入犬隻處分。

至於有無跟飼主溝通，以及關心2名傷者？陳俊安提到，動保處第一時間就有跟飼主進行約談，同時在飼主第一次犬隻攻擊市民後，並沒有做到犬隻在外約束等承諾，動保處予以嚴正譴責，也因為飼主沒做到防護措施，飼主無法安全照顧犬隻，也無法保護到犬隻不被攻擊，所以第二次攻擊後，動保處也決定沒入犬隻。

陳俊安指出，至於傷者的部分，後續會瞭解傷者的狀況，目前知道第一次被攻擊的傷者情形較嚴重，現在也已經在南部的醫院做救治跟復原，後續會持續瞭解傷者的狀況。

關於外傳有議員涉案關說，才導致動保處11天都沒有裁罰，目前瞭解的狀況為何，以及動保處隔了11天才動作，未來要如何再精進？陳俊安回應，自己第一時間也跟動保處再三確認，就如同動保處昨天的說明，沒有議員關說。

陳俊安稱，第一次事件發生後，隔10、11天動保處裁罰都沒出來，所以自己昨天也立即要求動保處即刻檢討相關裁罰的程序，重新檢討作業程序，務必要在最短的時間做出明確處置結果，並對裁罰基準一併重新檢討，已即刻要求動保處立即檢討，並立刻做出更正，未來不能再有類似情形發生。