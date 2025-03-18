2騎士被狠咬！他怒批台灣奇葩事「王大陸不會開車門，比特會開窗」

記者閔文昱／綜合報導

60歲徐姓男子飼養的比特犬Lucky分別在6日、17日開窗跳車咬傷人，台北市動保處17日晚間7點宣布開罰徐男14萬元並沒入犬隻。不過，不少網友質疑，演員王大陸先前才因不會開特斯拉車門撂人打司機，現在卻看到「比特犬會開窗？」引發討論。

北市一民眾飼養的比特犬在短短11天內連續在文山區萬美街、大安區臥龍街咬傷民眾，警方調閱監視器畫面發現，都是皮卡貨車電動窗先搖下後，猛犬跳出攻擊在旁的機車騎士，飼主當下向警方表示「都是愛犬lucky自己開窗」。這隻兇猛愛攻擊機車騎士的比特犬，會自己搖下車窗，也會判斷車輛停止狀態才猛撲攻擊民眾，恐是世界寵物史上首例。

▲比特犬Lucky於6日發生自行開車窗咬騎士，不料11天後又發生相同事件。（圖／記者黃彥傑翻攝）

「愛犬lucky自己開窗」的說法一出，瞬間也在社群媒體引發熱烈討論，不少網友紛紛聯想到涉嫌教唆教唆黑幫毆打司機的藝人王大陸，紛紛表示「王大陸都不會開車門了，比特犬會開窗？」、「在台灣的奇葩事，王大陸不會開車門，比特犬會開車窗」、「王大陸不會開車門，比特犬天天開車窗，我就問鎖個車窗安全鎖是有多難？那個不是在駕駛座按一下就可以鎖死了嗎？」

動保處17日晚間8點多發布表示，比特犬6日發生咬人事件後，動保處隨即約談徐姓飼主說明，徐男聲稱犬隻因誤觸車窗按鍵，才釀成跳窗傷人情形，並承諾如攜犬隻於車上也會使用寵物口罩，並妥善管理犬隻，避免類似情形發生，不料17日竟再次發生比特犬跳窗並咬人事件。

動保處17日再次約談徐男，徐男聲稱在前次事件發生後已有將犬隻綁在車上，但犬隻過於激動掙脫頸圈，才又造成跳窗傷人，對於徐男管領比特犬方式不當而再次違規傷人，動保處認為徐男無法妥善管理犬隻，針對2起事件分別改以5萬元及15萬元，總共開罰20萬元，並維持沒入犬隻。至於是否真是「狗狗自行開窗？」警方將進一步調查。

▼藝人王大陸，先是涉嫌假病歷逃兵被抓包，接著又爆出涉教唆黑幫毆打司機。（圖／記者湯興漢攝）