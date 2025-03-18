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社會 社會焦點 保障人權

比特犬咬傷2騎士遭沒入　飼主1管道可能帶回犬隻

記者黃翊婷／綜合報導

台北市徐姓男子飼養的比特犬Lucky兩度跳車咬傷機車騎士，徐男被動保處裁罰共計20萬元，犬隻也遭沒入。不過，徐男仍有可能透過訴願程序將Lucky帶回。

▲▼彼特犬「開車窗」飛撲咬人，北市騎士停等紅燈無辜遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲比特犬Lucky從車中跳出咬傷騎士。圖為6日的事發畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

徐男6日開車載著比特犬Lucky外出，行經文山區萬美街2段時，Lucky突然跳車咬傷一旁正在停等紅燈的機車騎士，當時徐男聲稱是犬隻誤觸「自行打開車窗」；17日他再度開車載著Lucky外出，行經大安區臥龍街時，Lucky又跳車撲咬停等紅燈的騎士，造成騎士大腿、小腿共3處撕裂傷。

▲▼北市比特犬跳車咬傷騎士 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲17日Lucky又跳車咬傷騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

動保處17日約談徐男，他表示，在第一次事件發生之後便將Lucky綁在車上，沒想到Lucky過於激動掙脫頸圈，再次傷人。動保處認為徐男已經無法妥善管理犬隻，於是依違反動物保護法第7條及第32條規定裁處罰鍰，針對2案分別裁處5萬元、9萬元，並沒入犬隻。

徐男的兒子、法律白話文運動營運長徐書磊17日也透過社群平台向社會大眾道歉，他表示，Lucky 個性比較凶，其他家人也難以親近，他曾經勸告過父親應該妥善管理、學習如何飼養該犬，無奈仍發生這樣的事情，對於此事造成社會紛擾與不安，他深感抱歉。

至於Lucky沒入後是否會被安樂死，動保處動物救援隊代理隊長熊禹涵表示，該犬未來不會送養，是否安樂死將由收容所判斷決定。根據《聯合新聞網》報導，徐男仍有可能透過訴願程序將Lucky帶回。

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