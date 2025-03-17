比特犬變《省港旗兵》成馬路凶器　鎖定目標死咬不放！專家提醒「千萬別跌倒」

記者劉邠如、張琦珍／台北報導

北市文山區本月6日發生比特犬開車窗咬人事件，未料時隔11天，同一隻比特犬再度咬傷騎士，引發社會關注。對此，楊動物醫院院長楊靜宇接受ETtoday專訪時表示，比特犬屬於高攻擊性犬種，「一旦咬住，不管對方如何掙扎，都不會鬆口」，民眾遇比特犬攻擊，除了不要慌亂奔跑外，也要小心不要跌倒，以免頭、頸遭受攻擊。

▲獸醫師楊靜宇(小圖)說明彼特犬特性，及遇攻擊如何自保。（圖／合成圖）

對於比特犬在大馬路上跳出車窗、攻擊騎士，楊靜宇形容，像是港片《省港旗兵》，「一輛廂型車出來，然後大圈仔跳下來拿刀就砍」，對民眾的危害甚鉅，在許多國家都被列為危險犬隻，禁止飼養或須持執照才能飼養。

楊靜宇指出，比特犬具有極強的領土性與護主本能，牠對於不認識的人，或是接近牠主人的物體，都可能視為威脅並發動攻擊。而且，一旦進入攻擊模式，便不輕易停止，「比特犬的咬合力非常強，牠一旦咬住，不管對方如何掙扎，牠都不會鬆口」。

▲獸醫師楊靜宇提醒遇彼特犬攻擊ˊ，千萬不要慌張，要小心別跌倒。（圖／合成圖）

針對一般民眾若不幸遭遇比特犬攻擊，楊靜宇提醒，「千萬不要慌亂奔跑，因為你絕對跑不過牠。」他說，比特犬的攻擊範圍通常集中在腰部以下，但若受害者因驚慌而跌倒，則可能導致頭頸部遭受攻擊，過去曾有一名婦人，遭遇比特犬攻擊時，因摔倒而被比特犬咬住頭頸部，最終不幸喪命。

楊靜宇建議，遭遇比特犬攻擊時，可尋找身邊的物品自保，「可以利用棍子、樹枝等物品來防禦，但如果已經被咬住，切勿強行掙脫，以免造成更嚴重的撕裂傷」。

至於旁人是否能介入協助，他表示，「如果比特犬已經鎖定攻擊目標，牠不太可能改變目標去攻擊其他人」，所以旁人可以試圖使用物品攻擊狗的頭部，以增加牠的不適感，讓牠退開。

▲台北市一隻比特犬11天內兩度咬傷騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝） 針對這次事件的飼主管理問題，楊靜宇直言，這隻比特犬11天內咬傷兩名騎士，飼主更應採取嚴格防範措施，「即便在車內，也應該使用鏈條拴住，不要讓牠在車內自由行動，並為犬隻配戴口罩，防止牠再度攻擊路人」。

此外，楊靜宇指出，因為這已經是第二次攻擊，「如果還有第三起，我相信牠咬的這種力道跟強度，一定是比前兩次更強。」因此動保處一定要介入，不管沒入或是強制教育，公權力一定要出來。