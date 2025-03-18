男感冒低燒！到診所「打點滴」竟變尿毒症　醫師說話了

▲男子感冒去診所吊點滴後，小便明顯減少，確診為尿毒症。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

陸浙江省寧波市一名賀姓男子感冒去診所吊點滴，豈料竟意外變成尿毒症。醫師說明，由於診所給他用了左氧氟沙星、布洛芬、泰諾等藥物，當中的非類固醇抗發炎藥物成分，有可能引發急性腎損傷，而阿昔洛韋在輸液滴速過快的情況下，同樣也可能對腎功能造成損傷。所幸經過治療，賀男已恢復正常。

根據陝視新聞報導，在浙江寧波，55歲的賀師傅因感冒低燒，選擇前往診所進行治療並打點滴。診所為其使用了左氧氟沙星、布洛芬、泰諾以及阿昔洛韋等多種藥物。兩天後賀男的感冒症狀雖有所好轉，然而令人擔憂的是，他的小便次數急劇減少，從平常每天4-5次變為1天1次，且尿量極少。同時，他的臉和雙腿迅速出現浮腫現象，也伴隨疲倦、噁心、胸悶等一系列不適症狀。賀師傅意識到不對勁，趕緊來到醫院急診。

醫院的檢查結果令人瞠目結舌，他的血肌酸酐竟然高達1455umol/L，遠遠超出正常上限的14 倍，進而被診斷為腎衰竭，且已經惡化至尿毒症的程度，非常危險，立即被收治入院。

對此，醫生解釋，布洛芬和泰諾當中的非類固醇抗發炎藥物成分，有可能引發急性腎損傷，而阿昔洛韋在輸液滴速過快的情況下，同樣也可能對腎功能造成損傷，尤其在輸液滴速過快時，可能引起腎衰竭和無尿狀態。

腎穿刺病理結果進一步確認，賀男的腎衰竭正是源自於這些藥物的副作用所導致的急性腎損傷，所幸經過一番治療，賀男最終成功擺脫了透析，腎臟功能得以恢復正常。

延伸閱讀

▸ 家寧母女聲明遭噓爆！內行人抖出「張家人想保3東西」：已經慌了手腳

▸ Andy被張家人用法律玩死了？ 律師曝「一開始1步就出錯」：想救也很難

▸ 原始連結