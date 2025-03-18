　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男感冒低燒！到診所「打點滴」竟變尿毒症　醫師說話了

大陸浙江省寧波市一名賀姓男子感冒去小診所輸液，豈料竟意外變成尿毒症。（示意圖／PIXABAY）

▲男子感冒去診所吊點滴後，小便明顯減少，確診為尿毒症。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

陸浙江省寧波市一名賀姓男子感冒去診所吊點滴，豈料竟意外變成尿毒症。醫師說明，由於診所給他用了左氧氟沙星、布洛芬、泰諾等藥物，當中的非類固醇抗發炎藥物成分，有可能引發急性腎損傷，而阿昔洛韋在輸液滴速過快的情況下，同樣也可能對腎功能造成損傷。所幸經過治療，賀男已恢復正常。

根據陝視新聞報導，在浙江寧波，55歲的賀師傅因感冒低燒，選擇前往診所進行治療並打點滴。診所為其使用了左氧氟沙星、布洛芬、泰諾以及阿昔洛韋等多種藥物。兩天後賀男的感冒症狀雖有所好轉，然而令人擔憂的是，他的小便次數急劇減少，從平常每天4-5次變為1天1次，且尿量極少。同時，他的臉和雙腿迅速出現浮腫現象，也伴隨疲倦、噁心、胸悶等一系列不適症狀。賀師傅意識到不對勁，趕緊來到醫院急診。

醫院的檢查結果令人瞠目結舌，他的血肌酸酐竟然高達1455umol/L，遠遠超出正常上限的14 倍，進而被診斷為腎衰竭，且已經惡化至尿毒症的程度，非常危險，立即被收治入院。

對此，醫生解釋，布洛芬和泰諾當中的非類固醇抗發炎藥物成分，有可能引發急性腎損傷，而阿昔洛韋在輸液滴速過快的情況下，同樣也可能對腎功能造成損傷，尤其在輸液滴速過快時，可能引起腎衰竭和無尿狀態。

腎穿刺病理結果進一步確認，賀男的腎衰竭正是源自於這些藥物的副作用所導致的急性腎損傷，所幸經過一番治療，賀男最終成功擺脫了透析，腎臟功能得以恢復正常。

延伸閱讀
家寧母女聲明遭噓爆！內行人抖出「張家人想保3東西」：已經慌了手腳
Andy被張家人用法律玩死了？　律師曝「一開始1步就出錯」：想救也很難
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 1 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比特犬11天咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

25歲男瘋健身！每天吃「1物」助練大肌肌...半年後竟腎虛了

男感冒低燒！到診所「打點滴」竟變尿毒症　醫師說話了

共軍機艦現蹤　陸委會批「麻煩製造者」

陸軍演「正告賴清德」台灣問題是紅線　國台辦：膽敢挑釁自取滅亡

陸國安「揭批」台資通電軍是警告震懾　國台辦：倚網謀獨嚴厲懲治

富察在陸「公開審判」？　陸委會：保障訴訟權利全是謊言

遭貿易反制？　千餘家美國肉商輸大陸資格失效

中國「房市危機」持續！　2月新建住宅及中古屋價格都下降

比亞迪歐洲新工廠傳花落德國　抵銷陸需求放緩

僅穿內褲！陸男突跳上車頂還「猛踹玻璃」　駕駛嚇瘋尖叫

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

#警車 禮讓行人遭追撞！騎士倒地再擦撞BMW #新北

【泰格與雪兒】她到底愛誰

鼻酸！台中3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩

#彰化 女獨自穿越 #平交道 停留 熱心民眾緊急按鈴拉走

#台中 3歲童獨自泡澡12mins溺斃　父自責靠妻肩膀淚崩

25歲男瘋健身！每天吃「1物」助練大肌肌...半年後竟腎虛了

男感冒低燒！到診所「打點滴」竟變尿毒症　醫師說話了

共軍機艦現蹤　陸委會批「麻煩製造者」

陸軍演「正告賴清德」台灣問題是紅線　國台辦：膽敢挑釁自取滅亡

陸國安「揭批」台資通電軍是警告震懾　國台辦：倚網謀獨嚴厲懲治

富察在陸「公開審判」？　陸委會：保障訴訟權利全是謊言

遭貿易反制？　千餘家美國肉商輸大陸資格失效

中國「房市危機」持續！　2月新建住宅及中古屋價格都下降

比亞迪歐洲新工廠傳花落德國　抵銷陸需求放緩

僅穿內褲！陸男突跳上車頂還「猛踹玻璃」　駕駛嚇瘋尖叫

最正禮儀師「絕美內衣照」震撼曝光　1.1萬人朝聖：想給她業績

比特犬跳窗撲人緊咬！騎士打滾瘋狂掙扎　33秒驚悚畫面曝光

25歲男瘋健身！每天吃「1物」助練大肌肌...半年後竟腎虛了

2騎士被狠咬！他怒批台灣奇葩事「王大陸不會開車門，比特會開窗」

男感冒低燒！到診所「打點滴」竟變尿毒症　醫師說話了

獨／飼主稱「比特犬會開窗」　關鍵7秒車窗畫面打臉！

柯建銘叫盧秀燕「回去當家庭主婦」　李明璇：嗑到兒子大麻？

川普控拜登使用自動簽名機：先前發布的「預防性赦免」無效！

三重「花漾水樂園」年底前完工！7設施、1戲水道　逾1800坪免費玩

警上班玩抖音！自稱「凌雲小當歸」炎上　帳號緊急關閉

Jennie曝香奈兒大使待遇　機場快速通關：付錢就有

大陸熱門新聞

陸軍演「正告賴清德」台灣問題是紅線

陸公布台4大網軍頭目長相、身分證字號全曝光

邱垂正：歌誦中國就不要巴著台灣身分

共軍今在台海軍演！　陸外交部證實「針對美國」

解放軍殲-15墜毀畫面曝光！炸成一團火球

共軍機艦現蹤　陸委會批「麻煩製造者」

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

陸配亞亞不喊統一了　讚台灣健保貼心

屁孩海底撈噴尿...恐賠千萬！父母崩潰：賠不起

陸採耳店爆「擦邊」　女技師爬上男客身

台獨邪路！國台辦：台灣資通電軍「倚網謀獨」必嚴懲

香港年輕情侶找朋友「停車場活春宮」　警循線抓到人

男感冒低燒！打點滴竟變尿毒症　醫師說話了

遭貿易反制？　千餘家美國肉商輸大陸資格失效

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

比特犬咬2騎士　飼主兒子發5點聲明道歉

快訊／《周處除三害》男星證實過世　曾被百靈果、博恩大讚！

李伊疑似為金賽綸發聲怒斥：15歲什麼都懂？

快訊／台中爸「一打二」　3歲男童獨留浴室溺斃

陳政谷2億天價交保　21日前要籌到錢

比特犬咬人　改重罰20萬維持沒入犬隻

金賽綸家屬開戰金秀賢「完整全文逐字稿」！

台中3歲童溺斃今相驗釐死因　爸眼布血絲悲痛現身

3歲童獨自泡澡12mins溺斃　爸媽相擁淚崩

獨／北市比特犬「自開車窗」撲咬騎士　11天前才闖禍

烤燙5貓檢破天荒求刑9年！趙育慶求饒

加拿大連署禁美國用Pornhub！美網友求饒

即／金賽綸：歐巴救救我⋯　金秀賢隔天「冷血2次提告」殘酷內容公開

雲云董座3大殺機曝！　崩潰砍死技術長再吞刀

警方敗訴！百年嘉犁派出所限60天內搬離

更多

最夯影音

更多

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

2度開車窗咬騎士 #比特犬 飼主致歉：拉不住

GD跳aespa〈Whiplash〉　網笑：是在復健嗎XD

【泰格與雪兒】她的職業病

#賓士 掀引擎蓋「盲開」逃逸！駕駛：準備賣車不想被查扣 #台中

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面