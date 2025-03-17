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美加徵關稅衝擊　陸統計局：1至2月進出口總額同比下降1.2%　

▲▼ 大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

由大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉今（17）日出席新聞發佈會，解讀大陸1至2月經濟運行情況，外媒也追問，美國加徵關稅帶來衝擊？付凌暉也坦言，受到複雜外部因素影響，貨物進出口總額同比下降1.2%。剔除不可比因素，進出口是增長1.7%。其中，民營企業進出口保持增長，主要及集中在機電等重點出口產。「一季度經濟運行有望保持總體平穩，穩中有進的發展態勢。」

大陸國新辦今（17）日上午10時舉行「2025年1-2月份國民經濟運行情況」新聞發佈會，由大陸國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉介紹並答記者問。

外媒《美國國際市場新聞社》提問，「1-2月進出口同比增速較去年12月放緩，如何解讀這些數據？美國對中國施加新關稅，可能對中國出口造成多大影響？」

付凌暉首先直言，今年以來，世界經濟復甦較慢、貿易限制措施不斷加碼，全球經貿增長面臨挑戰增多。在複雜的外部環境下，受工作日減少的不可比因素影響，貨物進出口小幅下降，但是剔除不可比因素，進出口保持穩定增長。

付凌暉說，「前兩個月，我國貨物進出口總額同比下降1.2%。根據海關測算，剔除不可比因素，進出口是增長1.7%。其中，出口繼續保持增長，機電等重點產品出口增勢較好。」

針對大陸產品較強的國際競爭力和外貿韌性，付凌暉提出三點解釋，一是從主要貿易夥伴來看，隨著RCEP協定的深入實施，今年大陸和東盟貿易持續增長，前兩個月進出口額同比增長4%。儘管面臨關稅提高等制約因素，中美貿易互補性強的特點繼續顯現，貨物貿易繼續保持增長，前兩個月，中美進出口額同比增長3.5%。

二是從貿易經營主體來看，民營企業進出口繼續增長，前兩個月，民營企業進出口同比增長2%，好於整體外貿情況；三是從出口商品來看，機電產品出口增勢較好，前兩個月，機電產品出口同比增長5.4%。其中自動數據處理設備及零部件出口額增長11.7%、集成電路出口額增長13.2%、汽車出口額增長3.7%。

《路透社》也提問，「一季度的經濟運行的情況會怎麼樣？從消費的角度來講，能見到提升消費的政策的效果嗎？還有美國加徵關稅對我們經濟未來會產生什麼影響？」

付凌暉指出，「今年1到2月份，宏觀政策效應在繼續顯現，經濟運行起步平穩，發展態勢向前向好。」

他又進一步強調，近期外部環境更趨複雜嚴峻，單邊主義保護主義在加劇，全球貨幣政策走向分化，加劇國際市場波動的風險，大陸國內需求偏弱，部分企業生產經營困難。

付凌暉也舉出多組數據顯示，1到2月份，規模以上工業增加值同比增長5.9%，增速比上年全年是加快0.1個百分點；服務業生產指數同比增長5.6%，增速比上年全年加快0.4個百分點，投資增長了4.1%，增速比上年全年是加快了0.9個百分點。社會消費品零售總額增長4%，增速比上年全年是加快0.5個百分點。

付凌暉繼續說，內需有望逐步擴大，中辦和國辦印發《提振消費專項行動方案》，各地區各部門相繼推出促消費惠民生的組合拳，加力擴圍實施消費品以舊換新，有望帶動消費的穩定增長。「從消費者信心指數來看，2月份消費者信心指數比上個月高了0.9個點，連續三個月在回升。」

付凌暉稍微總結，前兩個月大陸房地產市場繼續呈現回穩的態勢，滬深兩市的成交量成交金額繼續保持較快增長，經營主體的預期也在改善。2月份的製造業pmi明顯上升，非製造業商務活動指數繼續處於景氣區間，這些積極變化有利於生產和需求的擴大，促進經濟的循環暢通。

最後，他指出綜合來看，儘管面臨一些風險和挑戰，經濟長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有改變，加上宏觀政策組合拳，「一季度經濟運行有望保持總體平穩，穩中有進的發展態勢。」

大陸貨物進出口1-2月份數據顯示，貨物進出口總額65364億元，同比下降1.2%。其中，出口38812億元，增長3.4%；進口26551億元，下降7.3%。民營企業進出口增長2.0%，佔進出口總額的比重為56.4%，比上年同期提高1.8個百分點。機電產品出口增長5.4%，佔出口總額的比重為60.0%。

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