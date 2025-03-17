醫支持金秀賢！曝「常用手段」反對網路霸凌：不能一碼歸一碼？

▲金秀賢形象大傷。（資料照／記者黃克翔攝）

記者曾筠淇／綜合報導

韓星金秀賢的風波持續延燒，網路上出現不同聲浪，有些人已經脫粉、認為應抵制，也有人選擇支持。眼科醫師黃宥嘉在臉書上發表看法，她認為應該一碼歸一碼，而這種風波，其實就是常見的霸凌手段，所以她堅決抵制，「支持金秀賢，反對網路霸凌」。

黃宥嘉在臉書粉專「睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間」上發文表示，很多人會說，男女朋友交往應該要AA制，但現在又有人說，交往6年就不能追7億，但如果是這樣，就是包養而不是交往吧？她認為，現在難道不能一碼歸一碼嗎？如果要分手費的話，不如直接提出，而不是用照片、影片來勒索。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃宥嘉分享自身看法。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

黃宥嘉直言，這種風波就是常見的霸凌手段，「把人霸凌死了，再找金秀賢來當代罪羔羊，所以我堅決抵制！抗議！」她也認為，如果金秀賢不完美、需要問責，那這個家庭、媽媽、媒體、世界都完美了嗎？都沒有責任嗎？「支持金秀賢，反對網路霸凌」。

貼文曝光後，底下也有網友回應，「韓國網路霸凌也很嚴重，希望金秀賢能挺住」、「一樣是母親，真心看不起這樣的家人，而金秀賢這次這樣翻車也是剛好而已」、「『交往6年就不能追債7億？』我也覺得這點很好笑，什麼神邏輯，全部拉在一起『揮』」。