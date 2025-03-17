「張家檸檬綠茶」超火！網敲碗「這款」紅茶：曾淑有料

▲「張家檸檬綠茶」影射家寧名字。（圖／翻攝IG／chianing_baby）

圖文／CTWANT

近日網紅眾量級Andy跟家寧爆糾紛，引起不少關注，而飲料店「拾汣茶屋」更順勢推出「張家檸檬綠茶」，吸引許多人排隊購買，店員一天做上百杯。還有網友敲碗，「曾淑晦氣紅茶」、「非常好喝 有一種財產被騙光的味道」。

據了解，網紅TOYZ開的手搖飲店拾汣茶屋，這次跟上眾量級爭議推出「張家檸檬綠茶」，而因為Andy股份只有25％，所以「每杯新鮮檸檬原汁含量25％」，眾量級頻道花10年經營變成「10年經驗用心設計」，家寧哥張晉嘉和家寧媽曾淑惠名字也成了「晉嘉ㄏ拎、曾淑有料」，Andy說他每月只拿5.5萬元薪水，飲料售價為每杯55元，限量5.5萬杯。

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有拾汣茶屋店員發文，「我今天已經做了不知道幾百杯的張家檸了」、「這波是真扛不住了，尤其晚上龍潭剩沒幾家飲料店開著，外送一次都來三單，每個都點張家檸檬綠茶，飲料店日常」。

不少網友笑說，「非常好喝 有一種財產被騙光的味道」、「期待推出新品曾淑晦氣紅茶」、「今天去買結果綠茶被賣光要等，後來做好了店員還說：久等了，但沒有等10年」、「沒有喝過 是不是裡面加白開水 ，財產被騙光的體驗」。

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