校長土皇帝！惡意開除「懷孕老師」　吹哨者記7申誡

▲龍崎國小位處台南山區，因為風景優美、特色教學，口碑不錯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

位處山區、全校師生不到百人的台南市立龍崎國小，因風景優美，又結合在地環境特色教學，獲得不錯的口碑，但在該校服務四年的前校長徐至賢（現為新山國小校長）卻遭三名女老師指控，只因她們不聽話，就百般刁難，行徑像土皇帝一樣，導致她們身心嚴重受創，甚至輕生，所幸獲救。

一名曾於該校幼兒園任教的A老師指出，她因懷孕想申請調換班級，但說話太直接，不慎得罪徐至賢，結果竟被羅織罪名開除。過程中A老師因壓力過大，一個月暴瘦15公斤，不僅差點流產，還出現輕生念頭，她70歲的老母親心疼女兒，特別到學校向徐求情，卻遭訓斥。

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所幸A老師事後向教師工會陳情，並向台南市政府勞工局申訴，順利復職並轉任他校，但至今情緒仍無法平復。

▲前台南龍崎國小校長徐至賢（圖）遭控霸凌3位女老師。

另一名遭徐至賢霸凌的B老師則告訴本刊，她被校長懷疑是檢舉洪姓主任詐領公帑的吹哨者，因洪與徐交好，徐替洪出氣、對她處處刁難，包括刻意在她產後哺乳期間，要她帶學童搭公車，往返校本部與分校，一天來回4次，她無法承受，向徐反映無效，自稱心輔碩士的徐還說B老師「心中有小惡魔」，強行陪她去看身心科，讓她無法接受。

▲B老師因遭校長霸凌，痛不欲生，在家割腕自殺獲救。

B老師受不了壓力，在家割腕獲救，之後向校方申請心理諮商，沒想到徐至賢竟刻意延誤通報，還向其他人洩漏她的申請資料，造成她二度傷害。

B老師指出，前年有家長發現，學校用在地學生當人頭，申請校車租賃補助，實際上校車卻用來搭載學區外的學生，家長除了向司法單位檢舉，也向媒體爆料，案件經報導後，徐至賢懷疑B老師就是吹哨者，因而挾怨報復，一次記了她7支申誡。

▲B老師寫下字字血淚的遺書，控訴校長職場霸凌。

不僅如此，曾多次獲頒優良教師的C老師也告訴本刊，她身兼行政主管，因發現幼兒園有教保員涉及不當管教，向徐至賢報告，徐卻選擇包庇，不僅沒對涉案人進行調查，還責怪C老師逕自通報，甚至洩漏她就是通報者。不久，C老師就遭到黑函攻擊，指她教學品質不佳，她雖提供大量證據自清，但都遭徐刁難，最後慘遭懲處。

C老師表示，當時她因生病接受治療，錯過申訴期限，蒙受不白之冤，苦不堪言。更離譜的是，C老師親眼目睹徐至賢霸凌A、B二名老師，她私下幫助二人，沒想到被徐知道後，更遭瘋狂刁難，生病也不讓她請假就醫，甚至要躺在急診室的她趕回學校，C老師身心俱疲，罹患憂鬱症，買童軍繩準備到校上吊，C夫發現向徐反映，徐卻敷衍了事，C老師最後選擇提早退休。

本刊調查，徐至賢畢業於台南大學輔導教學碩士班，歷任教師、資訊組長、學務主任、教務主任、台南市性平輔導團主任輔導員等職，也曾借調至台南市教育局支援，2019年遴選上校長，之後前往龍崎、新山國小服務，人脈及資歷相當完整，沒想到卻爆發霸凌下屬的醜聞。

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