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高雄宣講！邱議瑩、許智傑、李柏毅、李昆澤共同發聲挺　相約3/29力挺卓榮泰

▲高雄宣講！邱議瑩、許智傑、李柏毅、李昆澤共同發聲挺，相約3／29力挺卓榮泰 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲高雄宣講！邱議瑩、許智傑、李柏毅、李昆澤共同發聲挺卓榮泰 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

針對財劃法及總預算覆議案遭藍白封殺，由民進黨立委邱議瑩號召、李柏毅、李昆澤、許智傑共同響應的「挺台灣護未來」宣講，16日在高雄登場，到場聲援者還包括高雄市議會康裕成議長、議員李雅惠、湯詠瑜、陳慧文、林智鴻、張漢忠、鄭光峰，眾人共同呼籲關心台灣的高雄市民，一定要站出來守護自己的未來。

邱議瑩表示，高雄市民對藍白在國會的各種亂象，都感到非常氣憤，呼籲大家一起化為行動，透過網路發聲、參與實體活動外，更要積極和親朋好友聯繫，集結成具體的力量，共同守護台灣的未來。

邱議瑩也表示，除了現場有代收罷免連署書外，外縣市的市民朋友，也可將罷免連署書提供給邱議瑩服務處，會協助寄送，發揮更大的力量。

另外，許智傑、李柏毅、李昆澤在致詞時，分享自己在國會所見的運作實況與藍白立委的荒唐行徑，讓與會聆聽的民眾直呼不可思議，無法接受財劃法對高雄的不公平。

▲高雄宣講！邱議瑩、許智傑、李柏毅、李昆澤共同發聲挺，相約3／29力挺卓榮泰 。（圖／記者陳弘修翻攝）

WeCare高雄發起人尹立在分享推動罷免時的各種注意事項時也表示，最重要的是持續與身邊的朋友溝通，爭取支持，並且要有堅定的信心；當年推動罷免遇到許多阻礙，但高雄市民團結一致，最終以破紀錄的高同意票，完成歷史性的任務。

對於行政院長卓榮泰日前台中舉行「人民是頭家台灣要團結」政策說明會後，已預定在3月29日南下高雄與市民面對面，邱議瑩與到場立委也呼籲所有高雄市民朋友屆時一起來參與，做行政院最大的後盾。

▲高雄宣講！邱議瑩、許智傑、李柏毅、李昆澤共同發聲挺，相約3／29力挺卓榮泰 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲高雄宣講！邱議瑩、許智傑、李柏毅、李昆澤共同發聲挺，相約3／29力挺卓榮泰 。（圖／記者陳弘修翻攝）

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