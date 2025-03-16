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回收物掉滿地害外送員慘摔！女騎士無照又違規慘了

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區同盟三路於昨(15日)下午5點10分發生一起交通事故。74歲的魏姓婦人騎乘機車沿同盟三路北往南行駛，途中疑似因機車上裝載的回收物品塑膠袋破裂，導致回收物散落一地，導致後方20歲的陳姓外送員騎乘機車行經該時，因煞車不及自摔倒地。

▲▼魏姓婦人騎乘重型機車沿同盟三路北往南行駛，因機車上裝載的回收物品散落一地，導致後方陳姓外送員行經該時，煞車不及自摔倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲魏姓婦人騎乘機車沿同盟三路北往南行駛，因機車上裝載的回收物品散落一地，導致後方陳姓外送員煞車不及自摔倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方獲報後立即趕抵現場，並對魏姓婦人及陳姓外送員進行酒測，雙方酒測值均為零，排除酒駕可能。初步研判，肇事主因為魏姓婦人所載運的回收物品未綑紮牢固而掉落，導致後方陳姓外送員閃避不及自摔。詳細肇事原因仍有待交通警察大隊進一步鑑定分析。

▲▼魏姓婦人騎乘重型機車沿同盟三路北往南行駛，因機車上裝載的回收物品散落一地，導致後方陳姓外送員行經該時，煞車不及自摔倒地。（圖／記者吳世龍翻攝）

此外，魏婦涉及多項交通違規行為，三民第一分局已製單舉發。違規行為包括「所載貨物脫落、掉落」，違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰；以及「無照駕駛」，違反同條例第21條第1項，處新台幣6000元以上24000元以下罰鍰。

三民第一分局特此呼籲，民眾駕車載運貨物應捆紮牢固，避免脫落、飛落。行車時務必保持安全距離，注意車前狀況，尤其行經路口更應謹慎慢行，以確保行車安全。

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