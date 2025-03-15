國民黨推公投綁罷免　內部陷「3不樂觀」想法：不得不為之的做法

▲國民黨擬推出公投反制罷免。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免來襲，國民黨擬推「反廢死」以及「反軍事戒嚴」公投反制罷免。但公投時間是否真的能與罷免投票時間一致，以及國民黨是否真的能催出支持者出門投下公投票，與不同意的罷免票，仍是未知數。有藍委列出3項「不樂觀」想法，認為黨團發起的兩項公投，是「不得不為之」，應從去年罷免基隆市長謝國樑一案吸取反制罷免成功的經驗，才能在「紅色恐怖」以及「大罷免」的整體氛圍中找到突圍的方法。

根據《公投法》第23條指出，公民投票日定於「8月第4個星期六」，自中華民國110年起，每2年舉行一次。這個日期也就是今年的8月23日。而國民黨面對今年的大罷免，首先想到要發起公投，包含「反軍事戒嚴」以及「反廢死」兩項公投，希望能催出支持者出門投票；國民黨智庫執行長柯志恩也表示，賴清德若認為他提出的東西符合民意，就用更大的民意來看看他的民意是否抵得住更大的民意。

但有藍委直言，「坦白講，黨團發起的反軍事戒嚴以及反廢死兩項公投，是『不得不為之』但是結果恐怕不容樂觀的做法」。

藍委提到，民進黨現在用黨國機器仿效美國1950年代的「麥卡錫主義」，對內塑造「紅色恐怖」，對外意圖「刺激中共」，不要說面對大罷免的威脅，現在整個藍營士氣非常低迷，不僅趙少康公然嗆聲黨中央，朱立倫前往國父紀念館參加活動也遭嗆下台。罷免團體擁有龐大的資源，亂爆料、辦活動、吃春酒、租總部，甚至還租下大型LED廣告貨櫃戰車在街頭趴趴走，甚至是雙方陣營35比0的懸殊差距，「反軍事戒嚴」以及「反廢死」是目前提藍營少數拿得出手，提振士氣的一帖特效藥。

儘管如此，該名藍委還是認為「公投綁罷免」不樂觀的三個原因，第一、「能否公投綁罷免」（同一天投票）的決定權掌握在中選會的手上，藍營只能被動接受；第二、「反軍事戒嚴」公投主旨是否符合「公投法」第二條第二項第三款之事項，因反軍事戒嚴，不是創制或是複決，恐怕也有需要討論之處；第三、「反廢死」公投，不僅公投題目要如何「負負得正」不甚容易，況且，大法官釋憲並沒有「廢死」，今年一月才槍決一名死刑犯，本週一名吳姓男子也才剛剛遭高雄地院判處死刑。

一名藍營人士指出，不論是新科立委或是沙場老將，大家都是去年1月剛剛通過最新民意的「選舉」投票，但是國民黨卻沒有任何一位委員經歷過「罷免」投票。坦白講，「反軍事戒嚴」以及「反廢死」的提出，可以看出國民黨立委真的急了，但是急歸急，想用公投催出藍營的民心與熱情，顯然是「找錯方向，劃錯重點」，從徐巧芯、王鴻薇、李彥秀到台中F3（黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔）罷免告急，關鍵的問題是「藍營選民的投票意願遠低於綠營支持者」，而主要的原因有二「不知道反罷免也要出來投票」、「認為藍委罷免選情應該很安全」。

面對深陷罷免危機的藍委，目前唯一的方式就是勤跑選區，不斷跟選民訴說他們的政績，鞏固自己的基本盤，對於黨中央準備要舉辦的百場政見說明會，有藍委也無奈指出，雖然還不知道效果如何，但目前也只能這樣了，「好好待在選區，確實是現在唯一能做的事」。

藍營人士也建議，去年10月，謝國樑罷免案才剛剛演過一次「反惡罷」的成功案例，當時也是黨國機器全力圍攻謝國樑，國民黨應該從中提取反制罷免成功的經驗，才能在「紅色恐怖」以及「大罷免」的整體氛圍中找到突圍的方法。