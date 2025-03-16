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台電大觀電廠獎學金開放申請至3／31　同步徵求受助學生勵志故事

▲台電聯合20電廠頒發獎助學金逾6千萬元，1.6萬學子受惠。（圖／台電公司提供）

▲台電過去聯合20電廠頒發獎助學金情形。（圖／資料照片，台電公司提供）

記者高堂堯／南投報導

台電公司大觀發電廠為回饋水里鄉以及魚池鄉居民的支持與信任，特別舉辦「113學年度台電公司促進電力發展營運協助金獎學金」頒獎活動，凡符合設籍2鄉滿1年以上等條件的學生皆可申請，同時邀請曾受獎學金幫助者分享自己的勵志故事，讓溫暖與正能量傳遞給更多人。

台電大觀發電廠指出，該廠的水力發電具有乾淨、環保的特性，多年來深受地方信賴，除了穩定供電，更積極參與社區公益活動，致力回饋在地居民；此次獎學金計畫不僅鼓勵優秀學子敦品勵學，更特別關注弱勢家庭，放寬低收入戶以及具身心障礙手冊者，從國小至大學皆可申請，盼能減輕其經濟負擔，讓更多孩子安心向學。

▲台電大觀發電廠邀請曾受獎學金幫助的學生填寫表單(詳QR code)，分享自己的勵志故事。（圖／台電大觀電廠提供）

▲台電大觀發電廠邀請曾受獎學金幫助的學生填寫表單(詳QR code)，分享自己的勵志故事。（圖／台電大觀電廠提供）

大觀電廠提醒，申請方式為凡符合資格者，填妥申請表並備齊相關文件，於3月31日前以掛號郵寄(郵戳為憑)或親自送達「553004南投縣水里鄉車埕村明潭巷73號，台電大觀發電廠供應組」，簡章及申請表免費索取地點為水里鄉公所、魚池鄉公所、水里鄉農會、魚池鄉農會、台電水里服務所、水里商工、台電魚池服務所、台電大觀發電廠、台電明潭發電廠，或至魚池鄉公所網站最新消息，下載電子檔。

本次活動並徵求曾受獎學金幫助學生的動人小故事，無論是學業上的突破、家庭的經濟支持，或是對未來的夢想，投稿方式為於4月11日前填寫表單(詳QR code)，廠方將儘速聯繫作者，精選故事將公開分享；獲選者有機會於台電大觀電廠獎助學金頒獎典禮及地方媒體刊登，並致贈小禮物。

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