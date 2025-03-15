桃園孕婦將臨盆受困車陣　警幫開道！半小時路程13分鐘就到

▲桃園市桃園區陳姓男子昨晚發現懷孕妻子臨盆在即，擔心送醫遇車陣急向警方求助協助開道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子昨（14）日晚間匆忙向桃園警分局青溪派出所求助，聲稱懷孕妻子臨盆在即，急需趕往林口長庚醫院就醫，但擔心路上塞車，請求員警協助開道，員警獲悉後立即出動巡邏車，開啟警報器與警示燈一路護送，原本需半小時路程，僅耗費13分鐘即順利抵達林口長庚醫院急診室，陳姓夫妻對員警熱心協助再三表達感謝。

桃園警分局青溪派出所巡佐何政裕、警員盧育桓昨天晚間9時30分獲悉陳姓男子妻子臨盆在即，急需警方協助開道送醫生產，二話不說，立即駕駛巡邏車開啟警示燈與警報器，以安全為前提下協助開道，沿途不斷向前方人車提醒借道，一路護送夫妻倆趕往醫院，原本需半小時路程，僅花費13分鐘就趕到林口長庚醫院急診室。

▲桃園市桃園警分局青溪派出所員警協助開道，一路護送陳姓夫妻至林口長庚醫院急診室。（圖／記者沈繼昌翻攝）

2員警抵達急診室後，也協助搬來輪椅讓孕婦乘坐，一路護送至急診室呼喚救護人員協助，將陳太太推進院內觀察治療待產，員警隨即囑咐陳姓男子若後續有相關交通違規問題，可聯絡員警協助處理，陳姓夫妻則對這對熱心員警協助再三表達感謝之意。