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大陸 大陸焦點 特派現場

屁孩海底撈噴尿...恐賠千萬！賣菜父母崩潰：砸鍋賣鐵也賠不起

大陸網路上近日瘋傳1段影片，只見1名男性在海底撈火鍋店用餐後，竟站在桌上往鍋底撒尿。（圖／翻攝自微博）

▲少年站上餐桌，對著海底撈鍋內撒尿。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸網路上近日瘋傳1段影片，只見1名男性在海底撈火鍋店用餐後，竟站在桌上往鍋底撒尿，隨後店家立即報警，要求警方調查真相。3月8日，上海警方發布通報，2名涉事男子竟是未成年的17歲少年。據悉，2人當天去海底撈用餐時，就已處於酒醉狀態。而海底撈也宣布對2少年提告，粗估賠償金超過千萬人民幣。對此，涉案少年的家長哭訴，希望能網開一面，表示家裡是賣菜的小攤販，就算砸鍋賣鐵也賠不起。

綜合陸媒報導，這起事件發生在海底撈上海外灘店，2名17歲少年日前到店內用餐，疑似喝醉了酒，其中1人竟站在桌上往鍋底撒尿，還將影片拍下上傳網路，目前已遭到警方拘留。對此，海底撈表示，當天在店內用餐的客人，也就是2月24日淩晨到3月8日期間，總共近5000桌客人，店家將全部進行賠償。

不僅如此，海底撈不只承諾賠償當天消費的餐費，還會額外再付10倍賠償金。至於是否向少年求償？海底撈起先聲稱，當事人還是未成年人，相信2人已得到教訓，不想過度追究。然而外界不買帳，認為17歲已接近成年，應該為自身行為付出代價，且根據影片，該少年腳上穿的鞋子是價值幾千元的名牌，家境應該不差。

整件事出現轉折，海底撈從一開始的不追究，在最新公告中指出，已對2名少年提起民事訴訟，依法追究相關責任，經初步估計，賠償金額恐怕超過千萬人民幣（約新台幣4551萬元）。

1位自稱認識少年父母的網友透露，孩子的家庭條件並不是好，父母只是菜市場的小攤販，他腳上的鞋子也是幾十塊錢的假貨。當事人父母得知海底撈要起訴後，當場哭得不成人形，說砸鍋賣鐵也賠不起。

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