台南某補習班爆虐童！又涉非法經營托嬰　教育局：停止招生3個月

▲台南市北區1家補習班涉嫌虐童，並非法經營托嬰中心，女童家長憤而提告傷害。（圖／翻攝自臉書爆料公社，下同）



記者林東良、吳佩蓁／台南報導

台南市北區某補習班驚傳虐童案，家長指1歲多的女兒左臉出現一大片瘀青，疑似遭保母虐待，但保母卻說「是被口水巾壓到」，讓家長無法接受，憤而報警並提告對方傷害。對此，社會局、教育局6日會同警方至現場勘查，經查該補習班涉及違法提供托嬰服務，依法處以停止招生處分3個月。

女童家長在網路發文指控，4日下午到補習班接女兒回家時，卻發現女兒左臉有明顯瘀青，保母卻稱「她的臉是被口水巾壓到的」，補習班老闆娘則說是趴睡在地墊上壓到的，還拜託家長別驗傷，讓女童家長氣炸，隨即帶小孩到醫院驗傷並報警提告。

教育局獲報後立即會同社工前往稽查，經查事發地並非立案補習班範圍，且對象為2歲以下嬰兒，屬疑似違法提供托嬰服務，教育局將依補習及進修教育法第25條規定處以停止招生處分3個月，並列入重點稽查對象。

另負責人疑有違反兒少權法損害兒童權益情事，後續將提送短期補習班不適任人員認定委員會進行認定，情節重大最重終身不得擔任補習班教育人員。

社會局指出，2月6日會同教育局及警察局前往聯合稽查，瞭解事件發生情形，並於同日陪同家長至派出所報案。稽查過程發現，該立案補習班現場查獲2名未登記托育人員負責照顧幼童，社會局將依兒童及少年褔利及權益保障法第90條裁處新台幣6千元以上至3萬元以下罰鍰。

社會局目前已蒐集幼童傷勢資料，後續將轉請成大兒保醫療整合中心傷勢複判，如經確認為行為人不當對待所致，將依兒童及少年褔利及權益保障法裁處行為人6萬元以上60萬元以下罰鍰。後續社會局將持續關懷幼童及其家庭需求，並連結相關資源提供協助。