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Windows許可將到期　華為預計推出鴻蒙版PC

▲▼Windows許可將到期　華為預計推出鴻蒙版PC。（圖／翻攝微博）

▲華為預計推出鴻蒙版PC。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

市場傳聞指出，微軟Windows作業系統對華為的供貨許可將在3月到期，華為筆記型電腦未來將改採國產晶片+國產作業系統。

根據《澎湃新聞》報導，華為知情人士證實，美國商務部給的許可證到期了，沒有延期，在這種情況下，華為今年晚些時候計劃推出鴻蒙作業系統的PC。

事實上，對於Windows作業系統可能面臨斷供的問題，華為終端董事長余承東曾暗示過。2024年9月20日，余承東去年9月在一場直播間中透露，由於制裁影響，「Windows PC可能停止供貨，可能是最後一批了，未來只有鴻蒙PC。」

業內人士認為，鴻蒙PC應會先在政企市場推出，因為政企用戶對電腦性能的要求不如消費者高，但對資訊安全和穩定性的要求很高，使用的軟體相對單一，適應難度不大。

有經銷商透露，華為將推出首款搭載Linux系統的筆電MateBook D16 Linux版。該款產品的硬體規格與現有的MateBook D16保持一致，主要區別在於作業系統採用Linux，而不是Windows。

此外，也有消息指出，華為自研商用AI筆記型電腦預計在4月發表，搭載全面集成的DeepSeek大模型，在晶片上採用的是鯤鵬CPU，作業系統採用的是華為鴻蒙PC系統。

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