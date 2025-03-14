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陸配喊武統台灣！王鴻薇聲援　綠議員：妳到底是哪一國的立委？

▲民進黨北市議員林亮君。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨北市議員林亮君。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

劉姓陸配網紅日前在網路鼓吹武統台灣，移民署因而廢止其在台依親居留的許可，國民黨立委王鴻薇則聲援質疑，這麼做是否符合言論自由？對此，民進黨北市議員林亮君昨（13日）開轟，鼓吹戰爭的言論，根本不能算言論自由，王鴻薇到底是哪一國的立委？

林亮君提到，中國籍配偶劉女利用「亞亞在台灣」的社群頻道散播武統言論，被移民署廢止在台依親居留許可，孰料，王鴻薇聲援中配的理由竟然扯說是「言論自由」。

林亮君不解，中配要來台依親居留，就要遵守台灣的相關規定，政府的做法到底哪裡有問題？林亮君也質疑，王鴻薇難道是在公然支持中國武統台灣嗎？妳到底是哪一國的立委？

此外，林亮君點出，2009年馬英九政府時期將聯合國《公民與政治權利國際公約》入法，該公約第20條就寫「任何鼓吹戰爭之宣傳，應以法律禁止之」，鼓吹戰爭的言論根本就不能算言論自由。

林亮君感慨，像中配亞亞這樣一邊享受台灣的社福資源和健保，卻一邊鼓吹中共政權以武力侵犯台灣，危害台灣人民的生命安全，根本是台灣之敵，更遑論聲援。

林亮君強調，王鴻薇昔日就曾參加央視統戰節目《海峽兩岸》，在節目中，除了大力抨擊台灣的對美政策，還稱呼總統為「領導人」，這些講法及用語，其實就是附和中國的對台統戰政策。

為此，林亮君痛批，王鴻薇極盡諂媚中共，恬不知恥，在中國從未放棄武力侵犯的狀況下，去統戰節目就是在羞辱台灣的主權，如果那麼喜歡中共，就去當人大代表，不要浪費台灣人民的納稅錢。

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