蕉農助講罷團遭施壓？　王鴻薇駁斥：別靠造謠做罷免

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免在全台遍地開花，罷免國民黨立委王鴻薇的團體「山除薇害」連署人潮踴躍，不過，政治工作者周軒爆料，罷團原本有邀請到一名蕉農要到場演講，卻因遭到施壓無法到場。對此，王鴻薇表示，罷團要邀請哪位蕉農她完全不知道，完全是空穴來風，「欲加之罪，何患無辭」，不要靠造謠來做罷免。

周軒在臉書上寫到，山除薇害—罷免王鴻薇的「外太空連署站」非常成功，據說空白連署書用到不夠用，跑去旁邊的便利商店加印了兩次。不過有個遺憾的地方。志工跟他說，本來現場有邀請到一個蕉農演講，主題是關於王鴻薇的香蕉故事。結果這位蕉農突然接到家裡的電話，說不可以上台，疑似因為農會系統那邊來的壓力。

對此，王鴻薇說，有罷免團體聲稱受到國民黨施壓，但罷免團體聲稱有邀請蕉農，「我們完全不知道，請問罷免團體邀請誰，我們怎麼會知道？」另外，到底邀請哪位蕉農？他們也不知道，所以講說有壓力而沒有出席，這完全是空穴來風，而且完全欲加之罪，何患無辭。

王鴻薇強調，請罷免團體在行使公民權的同時，不要到處造謠，「請問我怎麼會知道罷免團體有邀請蕉農，我怎麼會知道你邀請哪位蕉農，邀請哪個縣市我通通都不知道，何來施壓之說？特別澄清謠言，要行使罷免權，不要靠造謠來做罷免」

