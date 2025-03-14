陸海關驗包裹驚現「活體大蜈蚣」36條　性兇殘被玩家當「異寵」養　

記者魏有德／綜合報導

上海浦東機場海關近日在進行進口快遞包裹查驗時，發現一批申報品項為「塑料擺件（塑膠擺飾，下同）」的包裹有問題，貨品名稱和X光機呈現出來的圖像不符，疑似有活體生物夾帶入關，遂決定開箱抽驗。沒想到，海關人員打開包裹時，赫然發現包裹內放有36個塑膠盒，盒中竟是長20公分、性情兇殘的「哈氏蜈蚣」。

▲上海海關查獲一起活體蜈蚣走私案。（圖／翻攝海關發布官微，下同）

《光明網》報導，經上海海關動植物與食品檢驗檢疫技術中心鑒定，此次截獲的蜈蚣為德哈尼蜈蚣（哈氏蜈蚣，下同）。德哈尼蜈蚣是唇足綱的一種肉食動物，身長約20釐米（公分），尾巴粗而長，性凶猛，喜食各種昆蟲。

根據海關人員抽查時的蒐證影片顯示，這件包裹內放有36個塑膠盒，每個盒子內均擺放著一條蜈蚣和濕棉花，塑膠盒兩側還有氣孔，當海關人員拿起盒子時，盒內的蜈蚣受到驚動便開始扭動，模樣十分嚇人。

公開資訊顯示，哈氏蜈蚣為肉食性動物，性情兇殘，雖以昆蟲及小型動物為食，飢餓時，1次進食量可達自身體重1/5，最多可達3/5左右，而且能耐飢餓，就算半個月不進食也不至於餓死。

據了解，哈氏蜈蚣為亞洲體型最巨大的蜈蚣，這次查獲的德哈尼蜈蚣便是其中一種，在寵物玩家中，蜈蚣屬於「異寵」，受到部分特殊的玩家喜愛。