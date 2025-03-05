走私30噸魚翅來台洗產地　10噸流入國內市面... 7奸商慘了

▲魚翅示意圖，非當事案件。（資料圖／綠色和平提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署接獲檢舉，不肖業者涉嫌利用不實申報文件進口、轉口大量非法魚翅，來台「洗產地」，檢、調發動搜索偵查，查出總計約有30公噸魚翅流入市場。經檢方偵辦後，依法起訴報關簡姓業者等7人。

檢方表示，為打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業，台灣政府長期與歐盟執委會漁事暨海洋總署合作調查漁貨流向，農業部發現有業者涉嫌以不實申請文件進口乾魚翅，隨即通報高雄地檢署展開調查。檢察官呂尚恩指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站，並與農業部、外交部聯手查辦，成功破獲這起不法魚翅進出口案。

檢方調查，簡姓主嫌與報關公司成員涉嫌借用多間公司的名義，利用偽造的進出口文件，協助不詳業者轉口非法魚翅至中國，自2019年9月至2020年4月間，簡姓主嫌等人多次以國際貿易有限公司的名義提交不實報單，成功轉口5批魚翅，總重量高達29公噸979公斤。

此外，為規避政府對魚翅進口的嚴格管制，集團甚至冒用西班牙公司的名義偽造商業發票、出貨證明及捕撈證明，並提供給簡姓主嫌等人進行進口申請。簡姓業者等人，2020年5月至10月間共計16次送件申請，但經農業部漁業署審查發現異常，未准許進口。

2021年1月，簡姓主嫌等人再次透過不實報關文件，進口1批重達9公噸492公斤的冷凍魚翅，原計劃加工後轉口中國。然而，由於該批魚翅未通過檢疫，導致無法出口，於是決定將貨品改為內銷，試圖掩蓋內銷交易，企圖規避政府查核，結果也流入市面。

全案經高雄地檢署調查後今（5）日偵結，將簡姓主嫌等7人依涉嫌偽造文書罪，《商業會計法》等罪提起公訴。