　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

走私30噸魚翅來台洗產地　10噸流入國內市面... 7奸商慘了

▲▼環保團體推改吃永續年菜。魚翅。（圖／綠色和平提供）

▲魚翅示意圖，非當事案件。（資料圖／綠色和平提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署接獲檢舉，不肖業者涉嫌利用不實申報文件進口、轉口大量非法魚翅，來台「洗產地」，檢、調發動搜索偵查，查出總計約有30公噸魚翅流入市場。經檢方偵辦後，依法起訴報關簡姓業者等7人。

檢方表示，為打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業，台灣政府長期與歐盟執委會漁事暨海洋總署合作調查漁貨流向，農業部發現有業者涉嫌以不實申請文件進口乾魚翅，隨即通報高雄地檢署展開調查。檢察官呂尚恩指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站，並與農業部、外交部聯手查辦，成功破獲這起不法魚翅進出口案。

檢方調查，簡姓主嫌與報關公司成員涉嫌借用多間公司的名義，利用偽造的進出口文件，協助不詳業者轉口非法魚翅至中國，自2019年9月至2020年4月間，簡姓主嫌等人多次以國際貿易有限公司的名義提交不實報單，成功轉口5批魚翅，總重量高達29公噸979公斤。

此外，為規避政府對魚翅進口的嚴格管制，集團甚至冒用西班牙公司的名義偽造商業發票、出貨證明及捕撈證明，並提供給簡姓主嫌等人進行進口申請。簡姓業者等人，2020年5月至10月間共計16次送件申請，但經農業部漁業署審查發現異常，未准許進口。

2021年1月，簡姓主嫌等人再次透過不實報關文件，進口1批重達9公噸492公斤的冷凍魚翅，原計劃加工後轉口中國。然而，由於該批魚翅未通過檢疫，導致無法出口，於是決定將貨品改為內銷，試圖掩蓋內銷交易，企圖規避政府查核，結果也流入市面。

全案經高雄地檢署調查後今（5）日偵結，將簡姓主嫌等7人依涉嫌偽造文書罪，《商業會計法》等罪提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 1 8078 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王世堅嗆柯建銘應做精神鑑定　「他的作為相信大家看在眼裡」
5張發票中千萬　今沒領就充公
快訊／性侵女兒348次　北市狼父警現身法院
司機與王大陸爆衝突！遭3人「華中橋攔下毆打」　2度報警過程曝
許智傑預言罷掉10個藍委　拚下會期立法院長換人、讓國家穩定發
不滿被柯建銘指叛黨　王世堅：如果我有立刻退出政治「就這麼簡單
劉亮佐甩肉19kg　激瘦近況曝光
黃宏軒「穩交大7歲荳荳3年」爆同居！經紀人認了：關係還是很好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

愛上「敘利亞將軍」屏東婦遭詐20萬　釣出車手報仇

走私30噸魚翅來台洗產地　10噸流入國內市面... 7奸商慘了

快訊／「蹂躪女兒348次喊寶貝」　北市狼父警現身法院

司機與王大陸爆衝突！遭3人「華中橋攔下毆打」　2度報警過程曝

東勢林場門口「轎車停很久」　管理員深夜查看赫見男子倒臥亡

休旅車桃園機場撞邊柱！1顆輪胎噴飛　女駕駛疑精神不濟釀禍

不爽分手上網懸賞「睡過她的給1萬」還噴漆恐嚇　惡男下場曝

王大陸教唆打運將爆「內鬼洩密」　曝「2大疑點」新北警要查了

孝孫陪嬤就醫沒錢回家「徒步走15公里」　警請泡麵再送他回家

女嬰送保母家4小時猝死！母悲訴「最後一刻沒闔眼」：只能不斷道歉

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

欠4千萬！ #遠東航空 飛機被查封...機鼻貼封條　再不繳清就拍賣

【泰格與雪兒】吃不下去了

晨運婦遭撞不治！肇事駕駛：看見人閃避不及 #台中

#王大陸 又出事！機場接機嫌車太爛　下重手涉殺人未遂移送

【垃圾車爆炸！】清潔員講述身上著火曝驚險瞬間…原因竟是瓦斯罐

愛上「敘利亞將軍」屏東婦遭詐20萬　釣出車手報仇

走私30噸魚翅來台洗產地　10噸流入國內市面... 7奸商慘了

快訊／「蹂躪女兒348次喊寶貝」　北市狼父警現身法院

司機與王大陸爆衝突！遭3人「華中橋攔下毆打」　2度報警過程曝

東勢林場門口「轎車停很久」　管理員深夜查看赫見男子倒臥亡

休旅車桃園機場撞邊柱！1顆輪胎噴飛　女駕駛疑精神不濟釀禍

不爽分手上網懸賞「睡過她的給1萬」還噴漆恐嚇　惡男下場曝

王大陸教唆打運將爆「內鬼洩密」　曝「2大疑點」新北警要查了

孝孫陪嬤就醫沒錢回家「徒步走15公里」　警請泡麵再送他回家

女嬰送保母家4小時猝死！母悲訴「最後一刻沒闔眼」：只能不斷道歉

漏網／朱延平「路過」張震媽告別式　見大批媒體驚問：裡面是誰？

甩行人地獄！交長：死亡16年新低　　交通事故奪命「高雄市最多」

王大陸涉案昔貼文被翻出！　事發後「正能量發文」曝光

家用廚餘機補助來了　屏東縣家戶為單位每台補助6千元

《難哄》開虐被轟「魔改」！　陸網火大開砲瞿友寧：毀了這個故事

徐若瑄練的「器械皮拉提斯」在紅什麼？瘦身兼改善駝背　雕塑體態變更美

愛上「敘利亞將軍」屏東婦遭詐20萬　釣出車手報仇

護國神山台積電赴美投資　國民黨團3問賴政府：政府角色在哪？

台積電赴美擴產！對台灣是危機還是轉機？　曲博點出關鍵

超商買飲料「發票中1000萬」　5張發票今沒領就充公！

【台灣最美的風景是人】遇視障者誤闖紅燈！前方駕駛下車協助過馬路畫面超暖心～

社會熱門新聞

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

王大陸「富二代打手」起底！　演藝圈尊稱游董

即／遭大貨車輾頭　烏日女騎士當場死亡

王大陸殺人未遂改傷害罪！檢方理由曝

快訊／「毆司機」王大陸交保　理由曝光　

即／王大陸500萬交保現身！

快訊／王大陸「傷害罪」500萬交保　富二代打手羈押禁見

獨／王大陸涉殺人未遂　11個月警未獲報

王大陸與父關係疏離　待5hrs等不到親友

更多熱門

相關新聞

頻道狂嗆「低等博士」　郭璽 再吃官司

頻道狂嗆「低等博士」　郭璽 再吃官司

國防議題應理性討論！前海軍顧問郭璽不滿退役上校王志鵬有關「潛艦國造」言論，因社群發言遭判加重誹謗罪，拘役50日，高院去年5月30日駁回上訴。然而，他又於YouTube頻道「台灣麻將最大黨」批王是「假博士」，並以「丟北京大學的臉」、「丟死人了」等詞攻擊，士林地檢署偵結，依妨害名譽罪起訴。

竹市偵查小隊長違法查個資　涉洩密遭起訴

竹市偵查小隊長違法查個資　涉洩密遭起訴

「回春名醫」走私胎盤素　轉賣生技女董

「回春名醫」走私胎盤素　轉賣生技女董

運毒「黑吃黑」遭仇家追捕　2男躲派出所「自首」

運毒「黑吃黑」遭仇家追捕　2男躲派出所「自首」

台中女帶兒子販毒！海洛因藏嬰兒車

台中女帶兒子販毒！海洛因藏嬰兒車

關鍵字：

走私魚翅30噸洗產地雄檢起訴7業者

讀者迴響

熱門新聞

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9屍體

即／囂張畫面曝！王大陸「怒比司機中指」

前職棒球星遭爆性侵！女球迷淚控全說了

直擊黃子佼孟耿如一家三口現身！

即／台中28歲女陳屍文心森林公園

台灣將對決大谷翔平！中國經典賽慘淘汰　中華隊確定與日本同組

前職棒球星認了有拍私密片　反控遭誘惑敲詐

王大陸疑被「富二代打手」騙了　司機11個月沒報警有3疑點

帳單信封丟紙類回收前「必做1舉動」　做錯罰6000元

LINE一人群組「收回訊息」超煩！大神曝1招

名醫江坤俊轉院！病人爆量「下午1點看到10點」

獨／王大陸又出事　涉殺人未遂移送

麻衣首揭婚變真相「導火線是生下小孩」！

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」

7-11咖啡買8送8！早餐銅板價最低39元

更多

最夯影音

更多

雙北凌晨狂下冰雹！民眾見超大顆狂喊超扯

薔薔認愛「極光下擁吻」 男方甜喊：老婆＞＜

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

自豪「七次」激戰1小時　館長陳之漢:我很大R

#台中 和平降下驚人 #冰雹 ！ #中橫便道 車隊進隧道避險

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面