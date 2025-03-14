5年前察覺怪怪…Andy爸轟「撈光錢就趕走人」！心疼兒子：吃人夠夠

記者白珈陽、戴若涵／雲林報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在2024年10月官宣分手，男方11日在個人頻道開撕，怒控家寧一家人的一連串作為讓他失去頻道的經營權，將他10年來的努力整碗端走，引發外界關注。Andy爸14日上午在雲林口湖老家受訪，怒轟女方「軟土深掘」、「吃人夠夠」。

▲Andy爸在雲林老家受訪，轟女方「吃人夠夠」。（圖／記者白珈陽翻攝）

Andy爸表示，早在四、五年前就察覺不對勁，曾向女方表示要了解公司的財務狀況，但女方家長那邊一直推拖，一下說沒有空、一下說身體不好，用各種理由拒絕雙方家長見面。

Andy爸指出，當時有交代孩子要特別注意狀況，出於相信孩子成年了，出社會自己自立了，今天有這個能力，也有這個地位在，所以相信孩子可以自己處理，結果是相信過頭，才會有現在這樣的事情發生，如今孩子被人欺負成這樣，怎麼會不心疼，社會上任何人一定都是看不過去的。

Andy爸直言，張媽媽本來是被請的會計，東西交代她管理，管理到錢被撈光，人沒有利用價值之後，就把人趕走，「這真的是奴欺主」，真的是軟土深掘、吃人夠夠，全台灣的人都在看著，而接下來相關法律問題，將交由律師處理。

而Andy爸也提到，事發過後「很多人出來幫助，我們很感謝有這麼多人關心Andy」，Andy這兩天都沒有接電話，關心的人太多、要應付的事情也太多了，之後看法律程序如何，再視情況說明。