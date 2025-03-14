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通緝犯假冒「死同學」40年　領460萬退休金被逮

坎貝爾曾經被捕。（圖／聯邦檢察官辦公室）
▲坎貝爾曾經被捕。（圖／聯邦檢察官辦公室）

圖文／CTWANT

美國警方2月19日在新墨西哥逮捕了一名76歲的退休男子，原來這名男子是名通緝犯，他盜用死去同學身份40多年，藉此逃避追緝，並非法獲取政府福利。

坎貝爾用科夫曼的身份申辦的奧克拉荷馬州駕照。（圖／聯邦檢察官辦公室）
▲坎貝爾用科夫曼的身份申辦的奧克拉荷馬州駕照。（圖／聯邦檢察官辦公室）

根據《每日郵報》報導，現年76歲的男子坎貝爾（Stephen Craig Campbell）因涉嫌於1982年在懷俄明州安放炸彈，導致其分居的妻子重傷，而被控以一級謀殺未遂罪。

坎貝爾隔年保釋出獄後逃之夭夭，因此遭到通緝，警方搜捕了很長一段時間，卻都沒有坎貝爾的蹤跡。原來，他早就醞釀一個漫長的逃亡計畫：盜用別人的身份，神不知鬼不覺地活下去。

直到調查人員發現，男子涉嫌假冒早在1975年死於車禍的科夫曼（Walter Lee Coffman）的身份，以逃避追捕並非法獲取政府福利，據了解，兩人都就讀阿肯色大學工程學系，但科夫曼早在1975年大學剛畢業兩個月時就去世了。同樣的年齡，同樣的學校和科系，還是已經過世的人，坎貝爾盜用身份，以死者的名義偷偷活下去，是再好不過的掩飾。

坎貝爾曾經被捕。（圖／聯邦檢察官辦公室）
▲坎貝爾曾經被捕。（圖／聯邦檢察官辦公室）

1984年的時候，坎貝爾先是不動聲色地以死者的名字，連同自己的照片去申請了一本護照，居然成功申請了下來。有了護照，他的換身份計畫就成功了一大半。之後他更換了好幾次護照，用的都是科夫曼的名字，自己的照片和當時的地址，並沒有引起任何懷疑。

1995年，他又以科夫曼的名字申請了社保卡，再一次辦理成功。他又去奧克拉荷馬州成功申請了科夫曼名字的駕照。坎貝爾就這樣以對方的名字生活著，他銀行裡的錢都存在科夫曼名下，社保金也以柯夫曼的名義去領。

坎貝爾用荷夫曼的身份申辦的新墨西哥州駕照。（圖／聯邦檢察官辦公室）
▲坎貝爾用荷夫曼的身份申辦的新墨西哥州駕照。（圖／聯邦檢察官辦公室）

坎貝爾甚至2003年定居新墨西哥的威德市，他用大筆資金買下17公頃的莊園時，用的還是對方的名字。那些年裡，從未有人懷疑過他的真實身份，直到2019年，一次意外的身份調查，才讓坎貝爾露出破綻。當時，他已經逃亡近40年了。

根據報導，坎貝爾當時需要更換新墨西哥州的駕照，自然還是以死者的名義申請。沒想到當坎貝爾把姓名，照片和地址提交上去後，官員查了科夫曼的名字和背景資料，很快發現了驚人漏洞：這個名叫科夫曼的人，早在1975年就死了，怎麼還能領駕照和社保卡呢？況且，已故的科夫曼領的退休金總額居然高達14萬美元，約新台幣460萬元。

於是，警方立刻對這個名叫科夫曼的退休長者暗中調查，一番調查後，發現他的真實身份極有可能是1983年逃亡的通緝犯。經過幾年的佈局，上個月，警方終於將坎貝爾逮捕歸案，並在第一時間以他的指紋和資料庫的資料核對，最終確認他的身份。盜用大學同學身份，逃亡了40多年，如今坎貝爾要為遲到的判決服刑，除了當年的謀殺未遂，他還要被加上偽造護照，詐騙政府津貼等罪名。

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