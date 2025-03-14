為何Andy控訴影片「3天飆800萬瀏覽」？DK：他花了10年時間製作

記者閔文昱／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，表示自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，內容曝光後，獲得廣大網友、同行的支持，不僅訂閱人數爆衝到166萬，該控訴影片的瀏覽次數如今更是達到將近800萬的誇張數字。對此，有網友好奇為何此次事件為何會如此受到關注？知名百萬網紅異色檔案DK也給出了原因。

有網友在Threads分享3支今年在社群平台受到高度討論的影片，包括錫蘭的「你的心靈不需要課程」，521萬次瀏覽；DK的「孫生的謊言」，312萬瀏覽；而Andy 11日PO出的影片僅短短過了3天，目前瀏覽次數已將近800萬，讓原PO傻眼直問「呃...為什麼？」

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▲Andy老師日前控訴在與前女友家寧分手後一無所有。（圖／翻攝自Facebook／眾量級 CROWD、Andy老師）

貼文一出，隨即也釣出DK親自解答，表示主要差別在影片的「製作時間」，Andy老師做了10年，錫蘭做了4個月，「我只做了3天」。有網友見此則補充，「Andy製作費粗估上億，錫蘭製作時間粗估上月，你是差點沒命，還真的都是大製作」。

此外，也有網友分析，這是因為「共情效應程度不同」，不是每個人都會成為心靈課程或性騷的受害者，但每個人都或多或少有在金錢上或信任上吃虧的經驗，「更何況Andy老師被連吃帶拿的時間長達10年，損失金額上千萬，只能住在6000塊小套房，實慘，他哪怕過的好一點可能都沒有辦法引起這麼大範圍強烈的同情情緒，再加上各路KOL的共感聲援轉發。只能說，台灣人真的很容易共情也很善良。」