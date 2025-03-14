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今3區大雨！　明晚強烈冷氣團來襲「氣溫驟降」剩9℃

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲受到鋒面影響，今天北部、東北部、東部地區有大雨。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天（14日）受到鋒面影響，各地降雨機率高，北部、東北部、東部地區有大雨。明晚有強烈大陸▲▼雷雨。（圖／翻攝中央氣象署）

▲明晚起冷氣團來襲。（圖／翻攝中央氣象署）

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冷氣團報到、溫度驟降，最冷僅剩9度。週日晚間至週一清晨中部以北3000公尺以上高山有零星機率。

根據中央氣象署資料指出，今天（14日）受鋒面影響，天氣仍不穩定，水氣偏多，各地降雨機率偏高，有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、東北部、東部地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣溫方面，預測低溫在中部以北及東北部約17-20度，其他地區約21-23度；高溫在北部及東半部是24-27度，中南部可達30度左右；至於離島澎湖全天19-25度，金門16-22度，馬祖12-15度。

3／15(週六)晚至3/16(週日) 鋒面通過及強烈大陸冷氣團南下，各地天氣轉冷；基隆北海岸及西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨，不過3/16整體雨勢隨著強冷空氣南下會逐漸趨緩。

氣溫：北部及東北部12-18度，中部13-20度，南部16-25度，花東16-23度；澎湖16-20度，金門13-17度，馬祖10-13度。

3/17(週一)強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，不過強冷空氣南下，逐漸轉為乾冷天氣型態；僅東半部地區有局部短暫雨，其他地區為短暫雨後多雲。

氣溫：北部及東北部10-15度，中部12-18度，南部14-21度，花東14-19度；澎湖15-17度，金門12-16度，馬祖10-11度。

3/18(週二)-3/20(週四)強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中南部留意日夜溫差變化大；環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區零星短暫雨。

氣溫：北部及東北部9-20度，中部10-20度，南部12-25度，花東14-22度；澎湖15-19度，金門11-18度，馬祖9-13度。

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