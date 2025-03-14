Andy聲明「1用詞」不太OK！律師曝關鍵：代表你默認這個安排

▲Andy日前發影片控訴家寧一家人。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道。由鄭弘儀主持的《新聞挖挖哇》昨日就聊到此事，律師游嵥彥也對此發表看法，認為Andy發布的聲明，其實不是很OK，並點出原因。

游嵥彥在《新聞挖挖哇》中被問到，Andy有沒有辦法把公司拿回來呢？對此他坦言，「其實法律上（Andy）發這個聲明是......不是很OK」，因為Andy講了很多次「他相信張媽媽，那你為什麼相信？表示說你當初你是心甘情願做這樣子的安排，你既然相信，你現在這個時候要來反悔」，以法律上來說，就會比較吃虧。

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接著游嵥彥指出，雖然21歲可能真的不懂事，但在法律上還是成年的，且即便這10年來，Andy有過質疑、有過疑問，但卻沒有做出任何法律行動，「代表說你默認這樣子的安排，你同意、你接受這樣子的安排」。

因此游嵥彥認為，Andy現在的行動，「訴諸情感的層面跟訴諸法律層面，我覺得情感層面是比較高的，跟徵求一個理的層面是比較高的」。另位來賓、媒體人狄志為也認為，Andy的目的可能不是要把錢拿回來。

針對此事，Andy的委任律師林哲健則在臉書粉專「上林法律事務所-林哲健律師」上發文表示，非常感謝網友的支持，以及寶貴的意見，過去的事情，他們會處理，至於未來的事，就交給網友們了，讓Andy老師的YouTube頻道能有200萬人訂閱。他也說，官司打幾年能取回什麼正義？「現在就給他，該告的還是會告」。