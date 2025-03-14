Andy、家寧IG粉絲差30萬！網緊盯「YouTube訂閱數」：像開票現場

▲Andy老師的頻道有173萬位訂閱者。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道，分手後他一無所有。事件引發關注，不少網友也很關心當事人社群平台的粉絲數增減，YouTube頻道「我想喝可樂 I want drink cola」更是直接開直播，吸引眾人觀看。

YouTube頻道「我想喝可樂 I want drink cola」以「Andy老師訂閱數即將超越眾量級？」為標題開直播，播出「Andy老師」、「眾量級CROWD」YouTube頻道訂閱人數的增減狀況；另外也持續追蹤了Andy和家寧IG的粉絲數變動狀況，以及訂閱數差距。

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▲▼眾量級CROWD有206萬位訂閱者、秘月期POPOO有7.43萬位訂閱者。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD、秘月期POPOO）

不過，YouTube頻道「我想喝可樂 I want drink cola」也強調，影片中的數字並非實際的訂閱數，「後面四位數為預測值」，實際的數字只能從頻道後台獲取。

目前有超過4000人持續觀看直播，不少網友紛紛留言，「快讓Andy老師IG衝破百萬粉絲」、「退訂眾量級、前進Andy」、「感覺要達兩百（萬）可能要再幾天」、「應該晚上就破了」、「應該不會再漲了，173萬好久了」、「好像開票現場」、「選舉開票我都沒有打開這種頁面等了」。

▲▼Andy老師、家寧的IG粉絲相差30.7萬。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x、chianing_baby）

實際查看Andy老師的頻道，至截稿前，已有173萬位訂閱者；眾量級CROWD有206萬位訂閱者；家寧經營的秘月期POPOO，有7.43萬位訂閱者。至於IG，Andy老師目前有93萬位粉絲；眾量級CROWD有70.3萬位粉絲；家寧則有62.3萬位粉絲。

▼眾量級CROWD有70.3萬位粉絲。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）