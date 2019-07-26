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瘋電影／駭客任務　AI將是世界末日的統治者

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文／賴賴

▲▼駭客任務。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

榮獲四項奧斯卡，最佳特效最佳剪輯最佳音效及最佳音效剪輯，沒想到，個人竟然沒看過駭客任務，當年實在工作無敵忙碌，現在看仍然好看，除了基努李維的顏值爆表，整部電影都充滿了佛學概念，實在很難想像這竟然是西方的劇本，太高強了，如果沒看過的年輕人，真心推薦百年佳作，竟然這個年代去看還能感到處處驚喜，內涵深厚。

不論是視覺設計，鏡頭語言，幾個腳色間的情感交流，以及救世主的非常類思考模式，都再再道出大善本質與慾望對抗，所有肢體感官若都是電腦程式的設定，人類的靈魂不過是一個被執行的軟體，事實上這些七情六慾都是程式反映，而真正的你到底是什麼？你來世上這一遭，到底是為什麼？使命與慾望必須結合嗎？還是因為慾望完成使命？或是來不及執行使命就物化在慾望中輪轉，於是痛苦無法出離，太高強的佛理劇本了。

這部開創動作片許多創舉的神壇作品，五顆星推薦，最近真的也沒有這樣深度的作品，好電影值得不斷品味。


 

片　　名：駭客任務
英文名稱：The Matrix
類　　型：動作、科幻
上映日期：2019-07-26
片　　長：133分鐘
導　　演：華卓斯基姐妹(Andy & Lana Wachowski)
演　　員：基努李維(Keanu Reeves) 、勞倫斯費雪朋(Laurence Fishburne) 、 凱麗安摩斯(Carrie-Anne Moss) 、 雨果威明(Hugo Weaving)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

故事敘述電腦駭客尼歐(基努李維 飾)，他不斷地尋找母體的真相，雖然神秘又無法捉摸，但他相信母體正以無法想像的邪惡方式控制著他的人生，讓他難以獲得真正的自由，他寄望於一位名為莫斐斯的傳奇人物能夠告訴他答案，莫斐斯被視為當世最危險的人物，但是當尼歐透過崔妮蒂(凱莉安摩絲 飾)找到莫斐斯的時候，莫斐斯(勞倫斯費許朋 飾)卻告訴他：「沒人能告訴你母體是什麼，你必須親眼目睹。」進入真實世界後的尼歐面臨下一個問題：他是不是莫斐斯找尋了一生的「那個人」？

▲▼駭客任務。（圖／imdb）

▲畫面美輪美奐，演員動作都到位。

▲▼駭客任務。（圖／imdb）

▲視覺鏡頭設計，處處驚喜。

▲▼駭客任務。（圖／imdb）

▲動作特效設計，也都成為IP。


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關鍵字：瘋電影,駭客任務,賴賴,基努李維(Keanu Reeves),勞倫斯費雪朋(Laurence Fishburne),凱麗安摩斯(Carrie-Anne Moss),雨果威明(Hugo Weaving)

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