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幫台灣人拿對岸身分　通緝犯林金城「台灣身分被註銷」健保也沒了

▲▼幫台灣人拿對岸身分　通緝犯林金城「台灣身分被註銷」健保也沒了。（圖／翻攝YouTube）

▲通緝犯林金城逃往大陸，搖身一變成為創業園董事長。（圖／翻攝YouTube）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會13日證實，曾在網紅所拍攝的「統戰紀錄片」中露臉的通緝犯林金城，因具有對岸身分，台灣身分已經被註銷。

陸委會副主委、發言人梁文傑在記者會上指出，政府已經撤銷了林金城的台灣戶籍，相關單位調查後確認，林金城具有對岸的身分。

梁文傑還說，包含林金城在內，近期被註銷台灣身分的人已經超過10名，相關單位將持續依檢舉的事證查辦。

不過，對於如何調查出林金城具有對岸身分，梁文傑表示不便說明。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

梁文傑過去曾解釋，被註銷台灣戶籍後，就被視為大陸人的身分，不能再用台灣身分證、護照，也沒有健保可用，來台也得遵循大陸人士來台的規定及流程。

林金城曾在「統戰紀錄片」中宣稱可協助台灣人辦理大陸的身分證，並向當地銀行借貸大筆現金。影片曝光後，司法單位發現，林金城在台有多項前科，包含詐欺、恐嚇取財、偽造文書等，目前被台中、金門等三地的法院通緝。

出現在「統戰紀錄片」中的多名人士都已經被註銷台灣身分，包含曾在頒獎台上高舉五星旗的跆拳道教練李東憲，以及林金城的同夥蘇士恩。

▼李東憲曾在頒獎台上高舉五星旗。（圖／翻攝自微博）

▲▼台選手李東憲舉五星旗嗆「不怕出征」　批台灣孩子犯錯忘記中國母親。（圖／翻攝自微博）

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