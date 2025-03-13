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大陸 大陸焦點 特派現場

QS學科排名陸大學「全球第三」　只輸英美

▲▼北京大學。（圖／CFP）

▲北京大學。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

國際高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）12日發布第15版QS世界大學學科排名。排名顯示，中國大陸60％的學科排名上升，獲得1230個學科排位，位列世界第三，僅次於美國和英國。

《澎湃新聞》報導，北京大學和北京清華大學各有兩個學科躋身世界前三，分別是北大的語言學、古典與古代史，北京清華的藝術史、環境科學。在所有香港院校中，香港大學進入全球學科排名前200名的數量最多（55個），排名上升的學科最多（47個）。香港中文大學也有43個學科排名上升。

此外，復旦大學進步強勁，2025年度共有46個學科上榜，其總上榜學科數在中國大陸高校居第一。

第15版QS世界大學學科排名對全球100個國家和地區的1700多所大學在55個學科領域的表現進行獨立的比較分析。此外，還對五大學科領域（藝術與人文、工程與技術、生命科學、自然科學和社會科學）進行了評估。

▲▼北京清華大學。（圖／翻攝自視覺中國）

▲北京清華大學。（圖／視覺中國）

中國大陸獲得1230個學科排位，在所有排名中，60％（735個）的學科排名上升，只有2％（24個）的學科排名下降，9％的學科排名保持穩定，新增358個學科排位。

此外，中國大陸在五大學科領域排名中，佔據159個排位。其中65％（103個）排名上升，18％（29個）排名下降，12％（19個）排名保持穩定，且新增8個學科排位。

在今年的排名中，全球10所進步最大的大學中有7所來自中國大陸。在全球5所進步最大的大學中，中國大陸有32所。北京清華在37個學科排名中有所上升，只有一個學科的排名有所下降，三個學科的排名保持不變，整體排名上升了88％。

工程學是中國大陸高校的一大強項，北京清華在化學工程、土木工程、電氣工程和機械工程方面均名列前十名，這些表現也使得北京清華在工程與技術大類中排名第七，這是中國大陸高校在該學科大類中的最高排名。

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