避免洗腎！屏東榮總藥師教你「護腎5原則」

▲高齡領藥諮詢 。（圖／屏東榮總提供）

記者陳崑福／屏東報導

全世界有9.1-13.4%的人患有慢性腎臟病，台灣甚至被稱為洗腎王國，屏東榮總龍泉分院藥師馬玉庭教導民眾護腎5原則，避免造成腎衰竭而走向洗腎的不歸路。

腎臟是人體重要的器官，主要的工作是過濾血中毒素、調節血壓、電解質、刺激骨髓製造紅血球、合成活性維他命D幫忙維持骨骼鈣質。隨著人老化的過程腎臟也會逐漸萎縮腎功能降低，但健康的自然老化腎臟仍足以應付身體所需。

屏東榮總龍泉分院藥師馬玉庭指出，慢性腎臟病是許多國家健康重要的議題，所謂「慢性腎臟病」是指腎臟因各種傷害造成功能的下降或喪失超過三個月以上，導致體內代謝廢物或水份的堆積，全世界有9.1-13.4%的人患有慢性腎臟病，甚至台灣被稱為洗腎王國。

馬玉庭藥師說明，台灣腎臟醫學會提醒，腎病四大高風險族群，1.三高病人(高血壓、高血糖、高血脂)：病人常怕長期吃藥會洗腎，但若三高沒控制好，反而會造成腎高壓，使腎臟受傷害，演變成慢性腎臟病，所以要規律服藥、健康飲食、規律運動。2.肥胖：過重或肥胖易會有代謝症候群，也會加劇腎臟的代謝負擔，造成“高腎壓”，因此需積極控制體重，BMI控制在18.5-24之間。3.吸菸：長期吸菸會造成血壓升高、血管硬化會惡化腎功能。4.吃止痛藥：長期服用非類固醇抗發炎止痛藥，要注意是否有急性腎損傷的症狀，像尿量減少、腳水腫、疲勞、食慾不振、呼吸急促等，應提高警覺。

高齡長者慢性病多用藥多，藥物多是經由腎臟代謝，須依據腎功能去調整藥物劑量，以減少身體負擔。對於誇大的藥品或商品，要堅守『1、不聽別人推薦的藥。2、不相信神奇療效的藥。3、不買地攤、夜市、遊覽車上所販賣的藥。4、不吃別人贈送的藥。5、不推薦藥給別人』的「五不」原則，避免因使用來路不明藥物或偏方，造成腎衰竭而走向洗腎的不歸路；呼籲民眾『看病找醫師，用藥找藥師』的正確觀念。

馬藥師表示，腎臟問題可由抽血和尿液檢查而發現，腎病早期可能靜悄悄地，政府提供的免費成人健康檢查(40歲以上未滿65歲民眾每3年1次、65歲以上民眾每年1次)大家一定要參加，透過抽血驗尿來檢測追蹤。