被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」填補辛苦

▲Andy老師。（圖／翻攝自Instagram／andy1994x）

記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅眾量級Andy指控遭前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，且10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，分手後一無所有，掀起網友議論。對此，麻豆傳媒直接送Andy十年的VIP會員資格，「填補老師這些年的辛苦」。

Andy昨天上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，並對家寧一家提出八大指控，包含股權分配、這10年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，遭女友一家人傷透了身心。

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對此，「麻豆傳媒映画」在threads發文表示，他們對於Andy老師的遭遇深表同情，因此願意贈送老師十年的VIP會員資格，以填補老師這些年的辛苦，並將通知信寄信到Andy老師的信箱。

該文PO出後吸引43萬次觀看，「心靈上的撫慰」、「貼心死了」、「Andy老師日漸消瘦...」、「這太香了」、「身體排毒popo」、「這才是真正的『心靈課程』啊」、「猛一看還以為要邀請Andy老師當男優」、「等等衛生紙贊助商就出現了」、「不是幫到心坎裡，是幫到褲襠裡了」。