Andy借電腦剪片　筆電專家出手「送1台任挑」9萬人讚爆：20萬那台

▲Andy被切割後只剩一台相機，連剪影片都要跟朋友借筆電。（圖／YouTube／Andy老師）



記者鄒鎮宇／綜合報導

網紅眾量級Andy指控遭前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，且10年來每個月只領到5.5萬元與微薄獎金，分手後一無所有，掀起網友議論。對此，客製化筆電專家「驊哥電腦」也發文表示，願意贊助他們的任何一台筆電給Andy，且配備還升級到滿。

Andy昨天上傳一支名為「分手後我一無所有」的影片，並對家寧一家提出八大指控，包含股權分配、這10年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援。

[廣告]請繼續往下閱讀...

期間，Andy透露，他當網紅10年來都沒賺到多少錢，還住在每個月6000元的出租小套房內，甚至連剪影片都需要跟朋友借筆電，讓不少網友看完非常心疼。

▲驊哥電腦要贊助Andy一台筆電。（圖／翻攝客製化筆電專家「驊哥電腦」臉書）



對此，客製化筆電專家「驊哥電腦」發文表示，他私訊了Andy老師 說，「我們官網筆電隨便挑一台送你，Andy老師要加油」，但猜測對方可能收到太多訊息而無法回應，因此決定PO文告之大眾以示真心，「我們官網的筆電隨便挑一台，送你。配備還幫你升到滿」。

該文PO出後吸引9.2萬人按讚留言，「雪中送碳真男人」、「能夠把良心結合行銷的，我看也只有驊哥了，正能量行銷ㄟ乾」、「就直接給你能給最好的規格就好了，人家怎麼可能好意思要」、「老闆大氣，祝你生意興隆一輩子」、「他現在的YouTube頻道有e-mail，直接問他地址寄筆電給他啊，他應該現在很需要幫助」、「我幫他選MSI二十萬那台好了」，此外，銳利電競 RayZ1 Gaming 客製化電腦首選也留言說「老闆好扯，那我送螢幕」。

▼網友喊贊助20萬元的筆電。（圖／翻攝客製化筆電專家「驊哥電腦」臉書）

