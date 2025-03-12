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日鬼父逼2女兒拍性愛片　還組7人團「共享」上百份未成年猥褻影像

鬼畜！變態父逼女兒與養女拍性愛片，還組7人團「共享」上百份未成年猥褻影像。（示意圖，翻自criminallawyer-nj.com）

圖文／鏡週刊

日本愛知縣警方在近日逮捕一名鬼畜父與另外6名共犯，這名變態父親逼自己的親女兒與養女拍性愛片，變態父還組團「共享」這些未成年猥褻片。警方目前已將這7名變態男子逮捕，並搜出100份以上的猥褻影像，目前警方正進一步調查，並追查有無其他受害少女。

據日本《產經新聞》、《每日新聞》等報導，這名鬼畜父對親女兒和養女進行性暴力，甚至拍成影片。該名鬼父在2023年12月，還組織一個「未成年近親性關係愛好團體」，警方指出，鬼父與其組織「共享」超過100份的未成年猥褻影像，而且該組織一度吸引到超過10名的成員。

警方還指出，在調查鬼父的通話與簡訊紀錄中，發現大量變態字眼，包括「從3歲開始調教」、「老婆去旅行不在家」、「要是跟媽媽說的話，就不能跟爸爸在一起了，可以保密嗎？」警方也研判，鬼父的犯行已經常態化。

警方表示，警方調查後認定從去年11月至今年3月間，鬼父與其團體持有6-14歲女兒和養女的猥褻影像，並依兒童買春、強制性交、違反禁止情色影像等罪嫌，將鬼父等7人逮捕歸案，而這7名男性年約30-50歲。目前警方正進一步調查有無其他涉案人員，以及找出其他受害人。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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