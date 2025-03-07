開車撞核三廠大門！恆春鎮代主席出面道歉　「90度鞠躬」畫面曝

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導



屏東縣恆春鎮第三核能發電廠昨（6）日傳出火警，警消獲報後出動人車到場撲滅火勢，無安全疑慮。但此事件仍引發恆春鎮民代表會主席趙記明不滿，認為廠方在火警當下沒有發出警報，開車衝撞核三廠大門。今（6）日趙記明前往製作筆錄，並且3度道歉鞠躬，說是錯誤示範。

▲對昨天衝撞核三廠大門的事件，趙記明表示鞠躬道歉。（圖／記者陳崑福翻攝）

核三廠表示，6日火警是廠房外圍冷卻水塔旁切割工作導致，工作人員進行工程時產生火星，因為風勢導致水塔燒起來，這些屬於停用設備，不會影響機組安全，輻射亦無外洩之疑慮。不過，恆春鎮民代表會主席趙記明因不爽核三廠今早處置作為，質疑廠方在火警當下未發出警報，開車衝撞核三廠大門。

▲ 趙記明請大家不要模仿，說這是錯誤的示範。（圖／記者陳崑福翻攝）

趙記明今出面表示，對昨天衝撞核三廠大門的事件，向各位民眾道歉一下，「再次道歉，第三次向大家道歉」，並指出現在到屏東恆春的偵查隊做筆錄，會去面對司法，對於撞核三廠大門的事件，請大家不要模仿，這是錯誤的示範，請大家見諒，再次跟大家、民眾說聲抱歉。

▲恆春鎮民代表趙記明因不滿核三未通報憤而開車衝撞大門。（圖／記者陳崑福翻攝）