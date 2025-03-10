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戰機誤炸民宅釀31傷！　南韓空軍首長鞠躬致歉：我負全責

▲▼美韓聯合軍演實彈射擊6日在南韓京畿道抱川市昇進射擊場進行，南韓陸軍阿帕契直升機發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 6日軍演中南韓陸軍阿帕契直升機發射火箭彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓陸空軍與駐韓美軍6日在京畿道抱川市聯合演習，戰機投彈誤擊民宅，造成31人輕重傷及152棟建築損壞。空軍參謀總長李英秀10日對此向全國國民鞠躬道歉，坦言這是「絕對不該發生，也絕不能再次發生的事故」。

根據《韓聯社》，李英秀10日在國防部大樓簡報室發表「大國民道歉」，向全國民眾表示，「空軍本該守護人民性命與財產，卻對人民安全造成危害」，「史無前例的誤擊事故打破人民安穩的日常，導致傷害與財產損失，對此深表歉意」，「也向意外受傷的蘆谷里居民與官兵表示深深的歉意與慰問，希望仍臥病在床的人早日康復」。

李英秀說道，「這起事故所有責任都在身為參謀總長的我身上」，強調將深刻反省不足，以刻骨銘心的覺悟矯正錯誤風氣，承諾不讓事故重演，也將在災後重建、醫療、心理支援及賠償等方面，盡最大努力協助居民早日回歸日常，最後再次向所有受害者道歉。

▲▼南韓京畿道抱川市，6日美韓聯合軍演實彈射擊，2架空軍KF-16戰鬥機發砲誤擊，波及民宅與教堂等8棟建築物。（圖／路透）

▲ 炸彈誤擊波及民宅與教堂等建築。（圖／路透）

他發表事故中期調查結果時則提到，飛行員抱持強大責任感執行任務，投下4枚500磅MK-82炸彈，指揮官與負責人在下屬投下8枚炸彈時也付出極大努力與誠意，他身為空軍首長感到抱歉與悲痛，接受一切批評指教，也將盡全力預防事件重演。

對於未來是否繼續擔任空軍參謀長，李英秀回應稱，「不會戀棧」，「我將專注於所有事故後續措施及預防、創造戰鬥力等，若有所不足，隨時願意辭職」，「重要的是如何盡快收拾善後，防止再度發生，（是否請辭）日後會再處理」。

他也提到，10日已解除事發當天對空軍軍機下達的飛行限制，但事發的KF-16戰機所屬部隊將停飛至調查結束為止。

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