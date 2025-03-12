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鼓山魚市場重生！「新濱町海洋廚房」15品牌一次看　東京BBQ來了

▲▼鼓山魚市場3度復活。（圖／漢來物業提供）

▲鼓山魚市場3度復活，由國揚關企接手後，正式改名為「新濱町海洋廚房」。（圖／漢來物業提供）

記者許宥孺／高雄報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，歷經2度停業，由國揚關係企業「佑神公司」接手後，商場正式改名為「新濱町海洋廚房」將於22日開幕。業者網羅日系特色餐飲名店進駐，包括海外首家「JAPAN燒烤」、全台獨家「日本日乃屋咖哩」以及重返高雄的「一幻拉麵」，15家品牌一次公開。

鼓山魚市場開幕後，以停車不便為人所詬病，當時經營團隊一度暫停營業進行櫃位改裝，調整為複合式商場，並強調高雄夜經濟，主打景觀咖啡、精釀啤酒、漁獲和燒烤，不過觀光人潮未減起色，於2024年9月1日停止營業。新營運團隊為由佑神公司主導，商場重新命名為「新濱町海洋廚房」。

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▲海外首家、全台獨家「JAPAN燒烤」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲海外首家、全台獨家「JAPAN燒烤」。（圖／記者許宥孺翻攝）

「新濱町海洋廚房」匯集多家特色餐飲品牌，其中，來自東京台場經營燒烤場「THE BBQ BEACH in AQUA CITY ODAIBA」的株式会社タイシステム（TAISYSTEM），即將以「JAPAN燒烤」品牌首次登陸海外，全台首以道地日本都市型 BBQ 文化，帶來A5等級日本黑毛和牛、北海道干貝，並設有活海鮮水槽提供來自各地的海鮮。

▲全台獨家「日本日乃屋咖哩」進駐新濱町海洋廚房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲全台獨家「日本日乃屋咖哩」進駐新濱町海洋廚房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼一幻拉麵進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

▲一幻拉麵曾進駐高雄承億酒店B1美食基地。（圖／記者許宥孺攝）

此外，全台獨家、源自東京的人氣咖哩飯「日本日乃屋咖哩」，以其獨特的「先甜後辣」風味，曾榮獲東京神田咖哩冠軍。「北海道えびそば一幻拉麵」是札幌排隊名店，使用產地直送的甜蝦頭慢火熬煮成蝦膏湯頭，與一般豚骨湯頭大不相同，曾一度快閃高雄承億酒店，時隔6個月重磅回歸。

▲打水灣酒樓 1883 Bistro Club，在港邊享用餐酒特別chill。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲打水灣酒樓 1883 Bistro Club。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲月鯉灣咖啡廳坐擁絕美夕陽海景。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲月鯉灣咖啡廳坐擁絕美夕陽海景。（圖／記者許宥孺翻攝）

在戶外氣氛營造部分，仍強調chill感的高雄夜經濟，包括充滿海港風情的「打水灣酒樓1833 Bistro Club」，打造融合人文餐飲想像與港灣景觀的餐酒館；以及坐擁絕美夕陽海景的「月鯉灣咖啡廳」；甜點部分則有「北海道冰淇淋之神CREMIA」及「31冰淇淋」。

特色小吃與伴手禮方面，有「大手前鐵板燒」、「順億鮪魚專賣店」、「好喫炸雞」、「吳寶春麥方店」、「懿品乳酪果子手造所」、「北海鮮物」等各式特色店家；飲品則有「丹醇研選」及「BOBO TEA 波波茶」，提供消費者多元的餐飲體驗。

歡慶開幕，「新濱町海洋廚房」各品牌祭出多項優惠活動，其中「JAPAN燒烤」於22日至31日推出原價599元的A5等級黑毛和牛沙朗及赤身牛排拼盤，特價449元。實際查詢目前訂位狀況，3月底前僅剩零星時段可預約。

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