祭祖掃墓「不用火」　南消防災演練護家園

▲清明節將近，又到祭祖掃墓火警高峰期，台南市消防局第一救災救護大隊於12日辦理「公墓火災搶救演練及防災宣導」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將近，又到祭祖掃墓火警高峰期，台南市消防局第一救災救護大隊於12日辦理「公墓火災搶救演練及防災宣導」，展現出消防局在面對災害應變能力與推廣防火意識的積極作為。

本次演練模擬柳營區佛山公墓因民眾燃燒雜草不慎引發大火。為提高初期滅火效率，結合義消運用具備噴水功能的農用無人機快速撲滅火源。同時現場使用無人機進行熱點巡邏，偵測潛在火災風險，並透過無人機廣播進行防火宣導。此外，為了有效節省人力及加速佈線速度，使用高壓細水霧消防車進行滅火，此車輛操作簡便，單人即可快速完成布線作業，顯著提升現場救援效率，且展現科技應用於救災應變優勢。

市長黃偉哲表示，清明期間，各區公所預先進行公墓除草及清運工作。同時，消防局針對轄內火災頻率較高、地形崎嶇及搶救不易的墓區，研擬因應對策，並由各機關透過各種管道進行防火宣導，希望藉由減災措施，降低公墓火警發生機率，使台南成為零火星之城市。

消防局局長李明峯表示，為了降低公墓火警發生機率，宣導民眾祭祖掃墓「不用火」，環保又平安為目標。民眾慎終追遠同時，應採取「除草不用火」、「不焚燒紙錢」、「不燃放鞭炮」、「不亂丟菸蒂」及「垃圾要帶走」進行清明祭祖掃墓，既可以減少火災引起的空氣汙染與消防人員救災奔波辛勞，還能有效提升市民的防火意識，進一步降低市民傷亡與財物損失。